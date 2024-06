Corsi intensivi per l’estate, l’Università di Bergamo attiva 20 «Summer School»

«La formazione non va in vacanza». L’Università degli studi di Bergamo, durante il periodo estivo, organizza per studenti, ricercatori, docenti e per chi ha terminato le scuole superiori o per i professionisti che desiderano accrescere le proprie competenze, 20 Summer School, corsi intensivi brevi – della durata che varia da una settimana a un mese. Un’opportunità per approfondire conoscenze e competenze attraverso lezioni teoriche, laboratori pratici e seminari.

Spesso, questi progetti vengono proposti in collaborazione con altri enti e istituzioni, permettendo a studenti, docenti e ricercatori internazionali di interagire fra loro e favorendo la nascita di esperienze all’insegna dell’internazionalizzazione e del multiculturalismo È così che, anche per l’anno accademico 2023-2024, tutti i dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo partecipano attivamente alla proposta di Summer School dagli argomenti vari e disparati: i corsi, alcuni in italiano e altri completamente in inglese, spaziano dall’ambito sanitario, passando per quello artistico e matematico, fino a quello umanistico. Spesso, questi progetti vengono proposti in collaborazione con altri enti e istituzioni, permettendo a studenti, docenti e ricercatori internazionali di interagire fra loro e favorendo la nascita di esperienze all’insegna dell’internazionalizzazione e del multiculturalismo.

«Proprio questo fattore di “internazionalizzazione” –sottolinea Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo – rappresenta un aspetto che il nostro Ateneo si impegna a promuovere offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con culture e metodologie didattiche diverse, ampliando i propri orizzonti accademici, professionali e personali attraverso esperienze uniche a fianco di colleghi stranieri, oppure all’estero, oppure ancora sul campo. La metamorfosi del mondo accademico è evidente: non esistono più i piani di studio blindati e unilaterali. Il mondo è sempre più complesso e per leggerlo abbiamo bisogno di curiosità: il nostro compito è quello di aprirci per rispondere alle inclinazioni e agli interessi, sempre più spesso trasversali».

Le Summer School

Attualmente, sono 20 le Summer School attivate presso l’Università degli studi di Bergamo, di cui 8 quelle internazionali, in collaborazione con University of Augsburg e Indiana University (Global Perspectives of Public and Private Sector Interaction); Università degli studi di Napoli Federico II e Tsinghua University (CI-LAM China-Italy Laboratory of Advanced Manufactoring); Università del Salento, Riga Technical University, Technical University of Cluj-Napoca, University Politécnica of Cartagena e University Politechnika of Poznan (BIP - Nonlinear Life); Missouri University (Summer Business Program); Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Université de Franche-Comté – Besançon, Uniwersytet Warszawski, Masarykova univerzita Brno (BIP - Rinascimenti. Letteratura, arti e immaginari fra le mura della Città). Completano la rosa delle Summer School internazionali la Humanities Summer School, l’Intensive Summer Course e l’Applied Health Econometrics and Health Policy.