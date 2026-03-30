Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026

Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo

L’INTERVENTO. All’ospedale di Bergamo eseguiti i primi due interventi in Italia con il nuovo elettrocatetere miniaturizzato per prevenire la morte cardiaca improvvisa.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo
L’elettrocatetere utilizzato per la prima volta in Italia al Papa Giovanni XXIII è più sottile di una fede nuziale

Bergamo

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati eseguiti i primi due interventi in Italia – tra i primi al mondo – con il più piccolo elettrocatetere transvenoso da defibrillazione oggi disponibile. Il dispositivo, autorizzato di recente in Europa, è stato impiantato su due giovani adulti ad alto rischio di aritmie.

Cosa è la morte cardiaca improvvisa e perché è così pericolosa

Una condizione che può causare il decesso in pochi minuti: in Europa 400mila casi l’anno. La morte cardiaca improvvisa è causata nella maggior parte dei casi da aritmie ventricolari e può portare alla morte in 5-10 minuti senza intervento. Rappresenta circa il 50% dei decessi cardiovascolari, con una sopravvivenza inferiore al 10% senza defibrillazione tempestiva.

Il nuovo elettrocatetere: più piccolo, più sicuro, più efficace

Il nuovo dispositivo, dal diametro di soli 1,5 millimetri, consente di ridurre le complicanze rispetto ai modelli tradizionali. Monitora continuamente il ritmo cardiaco ed è in grado di intervenire con uno shock salvavita in caso di aritmie pericolose.

Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo
Paola Ferrari e Paolo De Filippo, sul retro dell’immagine un elettrocatetere impiantato

Bergamo tra i centri leader nella ricerca cardiologica

Il Papa Giovanni XXIII è stato l’unico centro italiano coinvolto nello studio clinico internazionale Leadr, che ha portato alla marcatura CE nel 2026. «Questa tecnologia consente trattamenti sempre più personalizzati», spiega Paolo De Filippo, direttore dell’Elettrofisiologia. Il dispositivo è inoltre già approvato negli Stati Uniti anche per pazienti pediatrici dai 12 anni, aprendo nuove prospettive di cura anche per i più giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
Condizioni mediche
Ricerca medica
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Papa Giovanni XXIII