Cuore, all’ospedale Papa Giovanni il primo impianto del defibrillatore più piccolo al mondo

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati eseguiti i primi due interventi in Italia – tra i primi al mondo – con il più piccolo elettrocatetere transvenoso da defibrillazione oggi disponibile. Il dispositivo, autorizzato di recente in Europa, è stato impiantato su due giovani adulti ad alto rischio di aritmie.

Cosa è la morte cardiaca improvvisa e perché è così pericolosa

Una condizione che può causare il decesso in pochi minuti: in Europa 400mila casi l’anno. La morte cardiaca improvvisa è causata nella maggior parte dei casi da aritmie ventricolari e può portare alla morte in 5-10 minuti senza intervento. Rappresenta circa il 50% dei decessi cardiovascolari, con una sopravvivenza inferiore al 10% senza defibrillazione tempestiva.

Il nuovo elettrocatetere: più piccolo, più sicuro, più efficace

Il nuovo dispositivo, dal diametro di soli 1,5 millimetri, consente di ridurre le complicanze rispetto ai modelli tradizionali. Monitora continuamente il ritmo cardiaco ed è in grado di intervenire con uno shock salvavita in caso di aritmie pericolose.

Paola Ferrari e Paolo De Filippo, sul retro dell’immagine un elettrocatetere impiantato

Bergamo tra i centri leader nella ricerca cardiologica