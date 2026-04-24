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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Da Albino a Bergamo per il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano»

L’INIZIATIVA. Il 1° maggio in cammino per 19 chilometri, tra momenti di preghiera e riflessione. Iscrizioni entro sabato 25 aprile.

Da Albino a Bergamo per il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano»

Albino

Le parrocchie della città di Albino organizzano per il primo maggio il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano». L’iniziativa (che prende piede dalla grande partecipazione al pellegrinaggio delle sette chiese nell’anno giubilare scorso) condurrà i fedeli che vorranno aggregarsi in cammino dal convento dei Frati di Albino fino in Città Alta a Bergamo, per un percorso totale di circa 19 chilometri.

Da Albino a Bergamo per il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano»
Tutte le info

Il programma

Il ritrovo è per le ore 8.15 al convento dei Cappuccini di Albino, ciascuno con il proprio pranzo e la merenda al sacco secondo le proprie esigenze. Si parte per le 8.45 e sono previste varie soste in luoghi mariani lungo il percorso, dove i pellegrini si dedicheranno a momenti di preghiera e di ristoro. Si tratta, in particolare, della Madonna del Pianto di Albino, la Madonna del Buon Consiglio a Villa di Serio, cui seguirà la sosta per la pausa pranzo nell’oratorio del quartiere di Redona (ripartenza alle ore 14) e infine Sant’Alessandro in Captura dei Frati Cappuccini di Borgo Palazzo. La tappa finale del cammino sarà la Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta. Alle ore 16.30 si celebrerà la messa e al suo termine si scenderà verso la stazione di Bergamo, dove è stato predisposto in collaborazione con Teb un tram alle ore 18.30 per rientrare in valle.

Iscrizioni entro il 25 aprile

La quota di partecipazione è di cinque euro per il trasporto Teb e le spese organizzative. Ci si può iscrivere compilando il modulo presente nelle chiese o negli oratori della città di Albino versando la quota richiesta oppure online, a questo link o inquadrando il Qr code delle locandine, versando la quota con bonifico bancario, fino alla scadenza di sabato 25 aprile. Anche coloro che desiderano raggiungere il gruppo dopo la pausa di Redona e compiere l’ultima parte del pellegrinaggio (5 chilometri) devono compilare l’iscrizione.

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