Da Albino a Bergamo per il «Pellegrinaggio Mariano nell’anno francescano»

Il programma

Il ritrovo è per le ore 8.15 al convento dei Cappuccini di Albino, ciascuno con il proprio pranzo e la merenda al sacco secondo le proprie esigenze. Si parte per le 8.45 e sono previste varie soste in luoghi mariani lungo il percorso, dove i pellegrini si dedicheranno a momenti di preghiera e di ristoro. Si tratta, in particolare, della Madonna del Pianto di Albino, la Madonna del Buon Consiglio a Villa di Serio, cui seguirà la sosta per la pausa pranzo nell’oratorio del quartiere di Redona (ripartenza alle ore 14) e infine Sant’Alessandro in Captura dei Frati Cappuccini di Borgo Palazzo. La tappa finale del cammino sarà la Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta. Alle ore 16.30 si celebrerà la messa e al suo termine si scenderà verso la stazione di Bergamo, dove è stato predisposto in collaborazione con Teb un tram alle ore 18.30 per rientrare in valle.