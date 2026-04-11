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Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta

CITTÀ ALTA. Approvato il progetto da 210 mila euro per la riqualificazione di strade e percorsi pedonali.

Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta
Via Al Castello in Città Alta: verranno sistemati gli acciottolati ammalorati

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli «Interventi di riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta – anno 2025», per un investimento complessivo pari a 210 mila euro. L’intervento riguarda in particolare alcuni tratti di camminamenti e strade di Città Alta – via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale – dove sono previste opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle pavimentazioni storiche.

Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta
Via San Vigilio
Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta
Via Borgo Canale
Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta
Via Al Castello con i ciottoli ammalorati

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su porzioni stradali e pedonali che presentano condizioni di degrado avanzato, con pavimentazioni in acciottolato e percorsi in pietra ammalorati, sconnessi o mancanti, che rendono difficoltoso e potenzialmente pericoloso il passaggio per pedoni e veicoli. I lavori prevedono ripristino della pavimentazione storica in acciottolato e del passaggio pedonale in pietra, migliorando la sicurezza dei percorsi, preservando al tempo stesso il valore storico e paesaggistico delle pavimentazioni tradizionali.

Il progetto ha già acquisito i necessari pareri favorevoli sotto il profilo paesaggistico e storico-artistico, inclusi quelli della Soprintendenza e del Parco dei Colli, a conferma della particolare attenzione riservata alla tutela del contesto storico. I lavori, della durata prevista di circa 150 giorni, si stima possano partire entro l’estate, una volta completate le procedure di gara e l’assegnazione dell’appalto.

«Si tratta di un intervento importante che interessa alcuni dei percorsi più caratteristici e frequentati di Città Alta, segnati nel tempo dal naturale deterioramento delle pavimentazioni e che oggi richiedono una riqualificazione attenta e strutturata. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare concretamente la sicurezza e la percorribilità di strade e camminamenti, dall’altro preservare e valorizzare materiali e tecniche costruttive tradizionali che rappresentano un elemento identitario della nostra città. Interveniamo in modo puntuale, con lavorazioni compatibili con il contesto storico e paesaggistico, per restituire qualità e continuità a questi percorsi, utilizzati ogni giorno da residenti, visitatori e turisti» dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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