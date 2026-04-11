Da Borgo Canale a San Vigilio, restyling delle strade in Città Alta

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli «Interventi di riqualificazione di strade, scalette, piazze e percorsi pedonali in Città Alta – anno 2025», per un investimento complessivo pari a 210 mila euro. L’intervento riguarda in particolare alcuni tratti di camminamenti e strade di Città Alta – via al Castello, via San Vigilio e via Borgo Canale – dove sono previste opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle pavimentazioni storiche.

Via San Vigilio Via Borgo Canale Via Al Castello con i ciottoli ammalorati

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su porzioni stradali e pedonali che presentano condizioni di degrado avanzato, con pavimentazioni in acciottolato e percorsi in pietra ammalorati, sconnessi o mancanti, che rendono difficoltoso e potenzialmente pericoloso il passaggio per pedoni e veicoli. I lavori prevedono ripristino della pavimentazione storica in acciottolato e del passaggio pedonale in pietra, migliorando la sicurezza dei percorsi, preservando al tempo stesso il valore storico e paesaggistico delle pavimentazioni tradizionali.

Il progetto ha già acquisito i necessari pareri favorevoli sotto il profilo paesaggistico e storico-artistico, inclusi quelli della Soprintendenza e del Parco dei Colli, a conferma della particolare attenzione riservata alla tutela del contesto storico. I lavori, della durata prevista di circa 150 giorni, si stima possano partire entro l’estate, una volta completate le procedure di gara e l’assegnazione dell’appalto.