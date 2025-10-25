Da lunedì 27 ottobre si parte con il «Gioco de L’Eco»: come partecipare

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, acquistando il giornale, trovate la cartella. Venerdì 24 gli abbonati cartacei hanno ricevuto il materiale per partecipare, la cartella e l’adesivo giallo con il numero fortunato. Gli abbonati digitali possono prendere parte al concorso rispondendo alla mail ricevuta giovedì 23 ottobre: cliccando su «Voglio giocare», riceveranno un codice per le estrazioni giornaliere e saranno conteggiati per la finale. È necessario che abbiano un abbonamento che copra tutta la durata del gioco.

Come partecipare

Partecipare è semplicissimo. Lunedì 27, acquistando il giornale, troverete il vostro adesivo giallo con il numero. Ogni settimana ci sono in palio delle gift card Le Due Torri dal valore di 200 euro e una bicicletta elettrica. Durante le sette settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero per giocare, presente sull’adesivo colorato o ricevuto per mail (se siete giocatori digitali), con l’elenco pubblicato nelle pagine dedicate al concorso. Se trovate il vostro numero nell’elenco, e avete tutti i bollini fedeltà fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione. Entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì. Vinceranno una gift card Le Due Torri, dal valore di 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra coloro che hanno telefonato.Ogni sabato in palio un’E-bike Head Independent. Trovate un elenco di dieci numeri. Se c’è il vostro numero fortunato, telefonate allo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. La bicicletta andrà al giocatore il cui numero è più in alto nell’elenco. E per provare a vincere la Suzuki Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota? Ogni giorno, nelle pagine dedicate al concorso, trovate un bollino fedeltà: collezionateli tutti e 49 per partecipare all’estrazione finale.