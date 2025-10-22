Gioco de L’Eco, il 27 ottobre l’adesivo colorato. Per gli abbonati digitali giovedì 23 l’e-mail

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Gioco de L’Eco, concorso che mette in palio tantissimi premi per i lettori del giornale. Si parte lunedì 27 ottobre, quando, con il giornale, troverete il primo bollino e l’adesivo colorato con il vostro numero fortunato. È fondamentale l’acquisto del quotidiano di lunedì 27 perché solo quel giorno potrete trovare l’adesivo.

Per gli abbonati digitali

Se siete abbonati digitali e volete prendere parte al concorso, controllate l’indirizzo di posta elettronica associato all’abbonamento. Riceverete una mail domani, giovedì 23 ottobre: cliccando su «Voglio giocare», avrete un codice numerico per le giocate giornaliere e sarete automaticamente conteggiati per l’estrazione finale, quella che mette in palio l’automobile. È necessario disporre di un abbonamento che copra tutta la durata del concorso.

Ma come si partecipa? È semplicissimo. A partire da lunedì 27 ottobre, per sette settimane troverete ogni giorno, nelle pagine dedicate al concorso, un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella Venerdì 24 ottobre, gli abbonati alla versione cartacea del giornale riceveranno la cartella e l’adesivo colorato con il numero fortunato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola deve ricordarsi di chiedere. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, acquistando il giornale, troverete la cartella.

I premi

Si gioca per una Suzuki ST Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota, ma in palio ci sono anche tantissime gift card da spendere allo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano e delle E-bike Head Independent.

Come si gioca?

Durante le settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, presente sull'adesivo colorato o ricevuto per mail (se siete giocatori digitali), con l'elenco pubblicato nelle pagine dedicate al concorso. Se trovate il vostro numero nell'elenco, e avete tutti i bollini fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione. Entro le 13 di lunedì se l'elenco è di venerdì. Vinceranno un buono Le Due Torri, dal valore di 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell'elenco tra coloro che hanno telefonato.

Ogni sabato un’E-bike

Ogni sabato in palio un’E-bike Head Independent. Trovate un elenco di dieci numeri. Se c’è il vostro numero fortunato, telefonate allo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. La bicicletta elettrica andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco. E come si fa a provare a vincere la Suzuki ST Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota? Collezionando tutti i 49 bollini sulla vostra cartella.

Il Quiz Eco

Non finisce qui, perché anche quest’anno a dicembre tornerà Quiz Eco, modalità a cui possono partecipare sia i giocatori cartacei sia i giocatori digitali. Dal 2 all’11 dicembre sarà pubblicata sul giornale la rubrica «Accadde davvero a Bergamo». Leggete questi articoli con particolare attenzione, perché da venerdì 12 a giovedì 18 dicembre, una al giorno, saranno pubblicate sette domande inerenti alla rubrica. Per ogni domanda ci sono tre possibilità di risposta e solo una è corretta.