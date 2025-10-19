Torna il Gioco de L’Eco: in palio 175 gift card, bici elettriche e un’auto

Torna il Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale che prenderà il via lunedì 27 ottobre, giorno in cui, acquistando il giornale, troverete il vostro adesivo fortunato. I premi in palio sono tantissimi: 175 gift card da spendere presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano, sette E-bike Head Independent e una Suzuki ST Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota, super premio finale.

Come si gioca

Giocare è semplicissimo, avrete bisogno solo di una cartella e di un adesivo colorato con un numero fortunato. A partire da lunedì 27 ottobre, per sette settimane troverete ogni giorno, nelle pagine dedicate al concorso, un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Ogni settimana ci sono in palio delle gift card Le Due Torri, dal valore di 200 euro, e una bicicletta elettrica.

Durante le sette settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, presente sull’adesivo colorato o ricevuto per mail (se siete giocatori digitali), con l’elenco pubblicato nelle pagine dedicate al concorso. Se trovate il vostro numero nell’elenco, e avete tutti i bollini fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione. Entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì. Vinceranno un buono Le Due Torri i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra coloro che hanno telefonato. Ogni sabato in palio un’E-bike Head Independent. Trovate un elenco di dieci numeri. Se c’è il vostro numero fortunato, telefonate allo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco.

Come si fa a vincere il premio finale

E come si fa a vincere la Suzuki ST Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota? Collezionando tutti i 49 bollini sulla vostra cartella. Fondamentale ricordarsi di acquistare la copia di lunedì 27 ottobre, data di partenza del concorso, perché solo in quel giorno potrete trovare l’adesivo colorato con il numero fortunato. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre, insieme al giornale, troverete la cartella. Se siete abbonati alla versione cartacea del giornale, venerdì 24 ottobre, riceverete la cartella e l’adesivo fortunato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, deve ricordarsi di chiedere all’edicolante. Se siete abbonati digitali, giovedì 23 ottobre riceverete una mail. Cliccando su «Voglio giocare», avrete un numero fortunato per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati per l’estrazione finale, quella che mette in palio l’automobile. Per giocare, è necessario disporre di un abbonamento digitale che copra tutta la durata del concorso.

A dicembre torna Quiz Eco

Modalità di gioco a cui possono partecipare sia i giocatori cartacei che digitali. Prestate attenzione alla rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata dal 2 all’11 dicembre. Da venerdì 12 a giovedì 18 dicembre, una al giorno, troverete sette domande inerenti alla rubrica. Ogni domanda ha tre possibili risposte, di cui solo una corretta. Ritagliate il bollino associato alla risposta corretta e incollatelo sulla cartella nella sezione dedicata a Quiz Eco, rispettando l’ordine di pubblicazione sul giornale.