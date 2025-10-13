Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025

Da martedì 14 ottobre misure anti inquinamento in tutta la Bergamasca

QUALITÀ DELL’ARIA. Saranno in vigore in tutti i comuni. In quelli con più di 30mila abitanti anche lo stop ai veicoli euro 1 benzina ed euro 4 diesel.

Redazione Web
Redazione Web
Dal 14 ottobre scattano le misure anti inquinamento
Dal 14 ottobre scattano le misure anti inquinamento

Bergamo

Da martedì 14 ottobre in provincia di Bergamo scattano alcune misure temporanee anti inquinamento. I dati pubblicati da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite, riferito alla media giornaliera di PM10: le misure entrano in vigore anche per via delle previsioni meteo dei prossimi giorni, favorevoli all’accumulo degli inquinanti

Le misure nella Bergamasca

In tutti i comuni delle province di Bergamo, Monza, Lodi, Milano, Pavia e Cremona sarà vietato l’utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Nei comuni più grandi

Nei comuni con più di 30mila abitanti, e in quelli che hanno aderito su base volontaria sarà, sarà attivo il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio «Move-in». Nel corso dei prossimi giorni sarà valutato se le condizioni permetteranno la disattivazione delle misure.

