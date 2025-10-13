Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 13 Ottobre 2025
Da martedì 14 ottobre misure anti inquinamento in tutta la Bergamasca
QUALITÀ DELL’ARIA. Saranno in vigore in tutti i comuni. In quelli con più di 30mila abitanti anche lo stop ai veicoli euro 1 benzina ed euro 4 diesel.
Bergamo
Da martedì 14 ottobre in provincia di Bergamo scattano alcune misure temporanee anti inquinamento. I dati pubblicati da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite, riferito alla media giornaliera di PM10: le misure entrano in vigore anche per via delle previsioni meteo dei prossimi giorni, favorevoli all’accumulo degli inquinanti
Le misure nella Bergamasca
In tutti i comuni delle province di Bergamo, Monza, Lodi, Milano, Pavia e Cremona sarà vietato l’utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.
Nei comuni più grandi
Nei comuni con più di 30mila abitanti, e in quelli che hanno aderito su base volontaria sarà, sarà attivo il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di Fap (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio «Move-in». Nel corso dei prossimi giorni sarà valutato se le condizioni permetteranno la disattivazione delle misure.
