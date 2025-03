Dalle staccionate all’area cani, il parco della Trucca si rinnova

Il Parco della Trucca, con una superficie di 183mila metri quadrati, rappresenta una delle principali aree verdi di Bergamo, svolgendo un ruolo cruciale come risorsa ecologica e come spazio ricreativo cittadino. Tuttavia, negli ultimi anni sono emerse diverse problematiche, tra cui il deterioramento delle infrastrutture e l’abbattimento di 109 alberi causato dal tarlo asiatico, che ha colpito sia il parco che la sua fascia boscata.

Sul 2025 350mila euro di investimento

Al grande polmone verde di Bergamo serve quindi una rinfrescata e per questo è al centro di un intervento di riqualificazione la cui fattibilità è già passata in Giunta. Ora è da attendere l’esecutivo per mettere in cantiere il progetto, da finanziare con le risorse degli «Interventi per la tutela e valorizzazione di parchi e giardini pubblici» nel Programma triennale dei lavori pubblici intitolato. Sul 2025 sono previsti 350mila euro.

«Ersaf ha già provveduto a mettere a dimora 174 alberi tra il quartiere del Villaggio degli Sposi e la Trucca e 300 piante forestali alla Trucca. Ora dobbiamo prenderci cura del parco nella sua totalità, negli arredi, nelle recinzioni, nelle aree giochi. Contiamo di avviare i lavori nei prossimi mesi», spiega l’assessore al Verde, Oriana Ruzzini. In particolare, le staccionate in legno che delimitano le aree vicine ai corsi d’acqua hanno sofferto gli effetti dell’umidità elevata, richiedendo un intervento urgente di manutenzione o sostituzione. Altre problematiche riguardano l’area cani, dove alberi secchi e terreni dissestati rappresentano un rischio per la sicurezza dei frequentatori, mentre i cancelli esistenti non consentono un accesso adeguato ai mezzi di manutenzione. «Per far fronte a queste necessità sono stati pianificati interventi mirati, tra cui la sostituzione delle staccionate in legno con barriere in corten, un materiale più resistente alla corrosione e dall’estetica moderna che ben si integra con l’ambiente naturale», si legge nella scheda tecnica dell’intervento.

Gli interventi previsti non solo miglioreranno l’accessibilità e la sicurezza degli spazi, ma rafforzeranno anche il legame tra i cittadini e questo luogo straordinario che combina armoniosamente natura, memoria storica e benessere collettivo»

Da rinnovare l’area cani