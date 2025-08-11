Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

Diciannovenne bergamasco scippato di collanina in mare a Riccione

L’EPISODIO. L’autore della rapina è stato fermato dai carabinieri e arrestato.

Una spiaggai di Riccione. Domenica 10 agosto un giovane bergamasco è stato rapinato in mare dalla collanina
Una spiaggai di Riccione. Domenica 10 agosto un giovane bergamasco è stato rapinato in mare dalla collanina

Riccione

Scippo in mare a Riccione, dove domenica 10 agosto un ragazzo di 19 anni di Milano ha strappato la collanina al collo di un coetaneo mentre stavano facendo il bagno in zona Marano. Il 19enne è stato poi arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Riccione. Le accuse sono di rapina, aggravata e minaccia ai danni del bagnante.

Come è avvenuta la rapina

L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 nei pressi di uno stabilimento balneare in zona Marano, quando il presunto autore, dopo essersi avvicinato alla vittima che stava facendo il bagno con amici, gli ha strappato dal collo una collanina d’oro. La vittima, un 19enne della provincia di Bergamo, ha tentato di farsi restituire la catenina ma una volta raggiunta la riva il rapinatore lo avrebbe minacciato di colpirlo con un coltello e di ucciderlo.

Il presunto rapinatore è stato rintracciato poco lontano, mentre durante la fuga, avendo visto i carabinieri, stava tentando di disfarsi di un oggetto gettandolo in una fioriera. I militari hanno recuperato la catenina, del valore di circa 800 euro, riconsegnata al legittimo proprietario. Il presunto autore, fermato e sottoposto a controllo, è risultato gravato da precedenti, e sarà processato per direttissima.

