Domenica 27 aprile con L’Eco la foto di Francesco: ecco le istruzioni per lettori e abbonati

Domenica 27 aprile sarà un giorno speciale per i lettori de L’Eco di Bergamo che avranno l’opportunità di ricevere una preziosa immagine commemorativa dedicata a Papa Francesco . Questa iniziativa è stata pensata proprio per ricordare il Santo Padre, che ci ha lasciati lunedì 21 aprile, con una fotografia accompagnata dalla frase emblematica: «Nella Chiesa c’è spazio per tutti, nessuno è superfluo».

I lettori che acquisteranno l’edizione cartacea di domenica 27 aprile troveranno gratuitamente l’immagine-ricordo all’interno della copia. Per gli abbonati alla versione cartacea del giornale, la speciale fotografia sarà recapitata direttamente a casa degli abbonati entro la giornata di domenica. Per quanto riguarda gli abbonati alla versione digitale del giornale, i tempi strettissini non hanno consentito di organizzare una distribuzione diretta a domicilio. Tuttavia, è prevista una soluzione alternativa: coloro che desiderano avere subito la foto commemorativa possono recarsi alle edicole la domenica acquistando l’edizione cartacea del giornale oppure andare allo sportello abbonamenti nella sede dell’Eco di Bergamo, in Viale Papa Giovanni XXIII 118, da lunedì 28 per ritirare la fotografia. Con queste modalità, si cerca di assicurare che tutti possano conservare questo significativo omaggio in ricordo del Papa.