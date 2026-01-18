«Don Mario sempre disponibile. Il suo un Vangelo senza confini»

«Ha ascoltato e sostenuto tutti»

«Don Mario è stato davvero un “padrecito” per molti di noi», dice Rosita Carmina Ruiz, che ha conosciuto il sacerdote, nel 2006, un anno dopo essere arrivata in Italia, collaborando con lui e la dottoressa Giuseppina Fadda, che aveva fondato la Casa dei Boliviani. «Ho avuto modo di apprezzare il modo diretto di don Mario che era, però, disponibile – dice Rosita –. Ha accolto e sostenuto tutti. L’ho conosciuto come migrante e dopo che ho avuto un ruolo nel Consolato. Insieme abbiamo realizzato tante iniziative. Era sempre aperto ed entusiasta. E agiva in prima persona come quando portava i pacchi alimentari nel periodo Covid. Grazie a lui avevamo potuto svolgere le elezioni presidenziali nella parrocchia di San Francesco». «Penso – ha scritto Rosita nel suo messaggio sui social – a quanto ci hai sempre incoraggiato e dato supporto reale; sei stato un grande pastore e per molti di noi un vero padre, molto schietto, ma allo stesso tempo un tenerone e protettore nei confronti dei tuoi figli. Quando le istituzioni erano assenti, c’era don Mario, nel bisogno, nella carità, nell’assistenza e conforto spirituale, nel folclore, cultura e nelle migliaia di attività che hanno coinvolto tante associazioni di migranti». «Siamo tutti addolorati – aggiunge Maria Elena Ayala Zenteno, rappresentante della comunità boliviana del Centro di San Lazzaro –. Sono arrivata in Italia a 17 anni senza documenti. Mi ha aiutato, incoraggiata a studiare. Mi ha visto laureare, ha battezzato il mio primo figlio, il secondo lo ha benedetto qualche giorno fa. Mi diceva sempre di occuparmi prima di tutto della mia famiglia. È stato un padre, ma anche un maestro di vita, una guida spirituale. Ci ha sempre invitato a non dimenticare la nostra fede. Ci sentiamo orfani, abbiamo perso un padre, ma dobbiamo continuare quello che lui ha fatto».