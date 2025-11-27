Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025

«Due piedi sinistri», il progetto della Diocesi di Bergamo per uno sport più inclusivo

LA NOVITÀ. Il 7 dicembre, in collaborazione con il Csi, una grande manifestazione in tutta la città.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Da sinistra Manuel Garattini, don Gabriele Bonzi, Gaetano Paternò, Federica Bruletti, Marcella Messina, Giuseppe Giovanelli, monsignor Giulio Dellavite, Graziella Mologni e Cristina Borlotti.
Da sinistra Manuel Garattini, don Gabriele Bonzi, Gaetano Paternò, Federica Bruletti, Marcella Messina, Giuseppe Giovanelli, monsignor Giulio Dellavite, Graziella Mologni e Cristina Borlotti.

Bergamo

«Due piedi sinistri» è il nuovo progetto dedicato allo sport inclusivo promosso dalla Diocesi di Bergamo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’evento del 7 dicembre

Domenica 7 dicembre la città ospiterà una grande manifestazione diffusa, realizzata in collaborazione con il Csi – Centro sportivo italiano di Bergamo, per raccontare e sperimentare lo sport come autentico linguaggio di comunità. L’appuntamento nasce dall’invito del vescovo Francesco Beschi a «servire la speranza là dove la vita accade», riconoscendo nell’attività sportiva un ambito educativo che crea legami e rafforza la relazione.

«Quest’anno abbiamo scelto di celebrare la giornata dell’inclusione attraverso il linguaggio dello sport - ha spiegato Giuseppe Giovanelli, delegato vescovile all’ambito delle fragilità, durante la presentazione del progetto - Lo sport invita a mettersi alla prova, regala gioia e leggerezza, e spesso le persone con disabilità ci mostrano risultati sorprendenti. È un contesto che fa bene alla comunità intera: aiuta a stare insieme senza giudizio e a riscoprire la bellezza della vita».

«Il confronto ci arricchisce e ci offre nuovi strumenti per accompagnare le società sportive verso proposte sempre più accessibili»

La collaborazione tra Diocesi e Csi valorizza un patrimonio bergamasco già ricco di realtà inclusive: discipline paralimpiche come atletica, handbike e sci, attività per persone con disabilità cognitive, come il calcio a cinque del Csi o il Baskin, percorsi dedicati al disturbo dello spettro autistico; proposte rivolte alle disabilità sensoriali promosse da associazioni come Omero e Uss Ens. «Costruire con la Diocesi il progetto Due piedi sinistri ci permette di entrare in contatto con competenze preziose - ha sottolineato Gaetano Paternò, presidente del Csi Bergamo - Il confronto ci arricchisce e ci offre nuovi strumenti per accompagnare le società sportive verso proposte sempre più accessibili». Il 7 dicembre dalle 9 alle 18 la città si animerà quindi grazie a sedici società sportive coinvolte. Le attività si svolgeranno in quattro spazi: Oratorio di Sant’Anna, Oratorio di Monterosso, Centro sportivo Csi Bergamo e Urban Ski Lab in zona Polaresco. Qui giovani, famiglie e appassionati potranno sperimentare diverse discipline, partecipare a dimostrazioni, laboratori, prove pratiche e momenti di dialogo con le realtà sportive del territorio. Le iscrizioni sono aperte a questo link.

«Sport, casa per tutti»

«Per un’intera giornata lo sport diventerà casa per tutti - ha affermato Marcella Messina, assessora del Comune di Bergamo per lo sport e le politiche sociali - Sarà un invito a scoprire la forza educativa e comunitaria del movimento condiviso, dove ciascuno può portare il proprio passo e la propria storia». La manifestazione è solo l’inizio: nel 2026 il progetto proseguirà con percorsi formativi per oratori e società sportive e la realizzazione di un Catalogo provinciale delle opportunità inclusive, pensato per famiglie, educatori, allenatori e operatori pastorali. «Due Piedi Sinistri» è reso possibile grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. «Lo sport crea legami e rafforza la fiducia» - ha sottolineato la segretaria generale Federica Bruletti - Sostenere iniziative come questa significa investire in una comunità davvero inclusiva».

