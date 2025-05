E-Brt, parte la terza fase: senso unico alternato sulla Sp 525 dal 3 giugno

Un ulteriore tassello nel «puzzle» per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido con autobus elettrici, l’e-Brt, che dal luglio 2026 collegherà Bergamo e Verdellino. Lungo la provinciale 525, nel territorio del capoluogo, proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto compreso tra le vie Goltara e Campi Spini. Tanto che da martedì 3 giugno verrà istituito un senso unico alternato in via per Grumello (la Sp 525), proprio tra le vie Grumello e Campi Spini, regolato da un semaforo provvisorio.

«Dopo il ripristino nei giorni scorsi del doppio senso di marcia compreso nel tratto tra via Goltara e via Roggia Colleonesca, a partire da martedì 3 giugno, in linea con il cronoprogramma, prende il via la terza fase di cantierizzazione di via per Grumello – fanno sapere da Atb –. Per ridurre l’impatto del traffico è stato istituito un senso unico alternato nel tratto tra via Grumello e via Campi Spini, regolato da un semaforo provvisorio, incluse le immissioni laterali sulla Sp ex Ss 525 nel tratto interessato».