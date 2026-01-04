Cronaca / Bergamo Città
Epifania, Messa del Vescovo e concerto dei campanari
IN CATTEDRALE. Martedì alle 10.30 monsignor Beschi presiederà la concelebrazione solenne e alle 17 i Vespri.
Martedì ricorre la solennità dell’Epifania, che fa memoria della visita dei Magi al Bimbo di Betlemme, ma soprattutto celebra la prima manifestazione della divinità di Gesù Cristo Salvatore dell’intera umanità. Il Vescovo Francesco Beschi, alle 10.30 in Cattedrale presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. Alle 17, sempre in Cattedrale, il Vescovo guiderà i Vespri. «L’Epifania è la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità e a ogni persona – ha ricordato il Vescovo gli anni scorsi –. Ai suoi occhi non siamo un’umanità indistinta, ma ogni vita è preziosa».
Tornano i campanari, ecco il percorso in città
In occasione dell’Epifania, torna anche il tradizionale concerto del Gruppo Campanari Città di Bergamo. Martedì i campanari, nelle vesti dei Re Magi, partiranno a bordo del loro furgone con 14 campane per le vie per rallegrare la cittadinanza. Spiega il presidente Aldo Zanetti: «Il nostro concerto itinerante cittadino è ormai giunto alla 36ª edizione, speriamo di trasmettere a tutti serenità e allegria». Il giro partirà alle 14.15 da piazza Sant’Anna, per proseguire per le vie Borgo Palazzo, Torretta, Suardi, Verdi e Antonio Locatelli.
Poi i campanari percorreranno le Mura, continuando per Porta Sant’Agostino, viale Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via XX Settembre, via Broseta e via 24 Maggio. Non mancherà la tappa alla Casa di Cura San Francesco, dove verso le 15.30 si esibiranno per i malati. Il concerto continuerà con una tappa alla Capanna de L’Eco di Bergamo verso le 16 e un concerto in piazza Sant’Anna alle 16.30. Concerto finale dalle 17 alle 17.30 sul piazzale davanti alla chiesa dei Cappuccini.
