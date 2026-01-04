Epifania, Messa del Vescovo e concerto dei campanari

Martedì ricorre la solennità dell’Epifania, che fa memoria della visita dei Magi al Bimbo di Betlemme, ma soprattutto celebra la prima manifestazione della divinità di Gesù Cristo Salvatore dell’intera umanità. Il Vescovo Francesco Beschi, alle 10.30 in Cattedrale presiederà una solenne concelebrazione eucaristica. Alle 17, sempre in Cattedrale, il Vescovo guiderà i Vespri. «L’Epifania è la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità e a ogni persona – ha ricordato il Vescovo gli anni scorsi –. Ai suoi occhi non siamo un’umanità indistinta, ma ogni vita è preziosa».