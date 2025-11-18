Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025

Fino a 145 millimetri di pioggia in 24 ore, già superata la media di tutto novembre

MALTEMPO. È bastata domenica per raggiungere e superare la media pluviometrica dell’intero mese di novembre.

Claudia Esposito
Claudia Esposito
La pioggia ha allentato la morsa già ieri mattina
La pioggia ha allentato la morsa già ieri mattina

La Bergamasca esce da due giorni di maltempo intenso che portano anche fino a 150 i millimetri di pioggia scesi dall’inizio del mese, per il quale la media storica, sui 30 giorni, è di 87. Il grosso dell’apporto è dovuto alla pioggia di domenica: fino a 145 millimetri sulle Orobie centro orientali, 90/110 sulla fascia pedemontana e 60/80 in pianura. A questi si aggiungono i valori delle precipitazioni di lunedì, tra i 10 e i 20 millimetri un po’ ovunque. Qualcosa meno sulle medio e basse pianure.

In montagna, al di sopra dei 1.800 metri si è vista anche la neve, mentre le temperature si sono tenute oltre le medie del periodo di circa 2 gradi. In alcuni casi anche 4.

Nessun allarme per i fiumi

Le portate si sono mantenute al di sotto dei limiti. «Sul reticolo del Consorzio di bonifica – fanno sapere dall’ente della Media Pianura Bergamasca - non si sono verificati eventi di sovraccarico della rete. La Vasca del Lesina ha lavorato raggiungendo quasi il livello di tracimazione. Il Lesina non è esondato a dimostrazione dell’importanza della vasca». Il Brembo ha raggiunto la sua portata massima di 184 m3/secondo, rilevata al ponte di Briolo alle 22 di domenica, già in calo a 135 m3/secondo alle 10,30 di lunedì, a fronte di una media annua di 27 m3/secondo. La portata massima del Serio, al Ponte Cene, è stata di 87 m3/secondo alle 22,10 di domenica, in calo a 78 m3/secondo lunedì mattina (media annua di 18 m3/secondo).

Le previsioni per i prossimi giorni

La perturbazione ha lasciato la nostra provincia già nella tarda mattinata di lunedì, per far posto a due giorni con tempo sereno. «Martedì e mercoledì saranno abbastanza soleggiati, ma con temperature in calo – dichiara il meteorologo di 3BMeteo, Manuel Mazzoleni -. Tra giovedì e venerdì è attesa una maggiore variabilità con nubi e il rischio di fenomeni che, sulle nostre Orobie, potrebbero essere pure nevosi, a tratti anche sotto i 1.500 metri». Incerte le previsioni per il weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Previsioni
Bollettini meteo
Ambiente
Acqua
Disastri, Incidenti
Inondazione
Meteo
Manuel Mazzoleni
Claudia Esposito
Consorzio di bonifica
3bmeteo