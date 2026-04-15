Funicolare di San Pellegrino, riapertura il 25 aprile: orari, giorni e prezzi 2026
IL SERVIZIO. Torna in funzione per la stagione estiva uno degli impianti simbolo della Valle Brembana. Servizio fino al 13 settembre, confermata la gestione Atb.
San Pellegrino
Riaprirà sabato 25 aprile la storica funicolare San Pellegrino-Vetta, pronta ad accompagnare turisti e visitatori lungo uno dei percorsi panoramici più suggestivi della valle. L’impianto resterà attivo fino a domenica 13 settembre.
Il servizio sarà garantito dalle 10 alle 20, con corse ogni 20 minuti (frequenza che potrà variare in base all’affluenza).
Il calendario nel dettaglio
La stagione sarà articolata su più fasi: dal 25 aprile al 28 giugno apertura limitata a sabato e domenica, con corse attive anche nelle giornate festive del 1° maggio e 2 giugno, oltre al 12 e 13 settembre.
Dal 3 al 12 luglio: servizio esteso anche al venerdì
Dal 17 luglio al 6 settembre: apertura quotidiana, escluso il martedì per manutenzione
I prezzi
Restano invariati i costi del biglietto:
6 euro per andata e ritorno
4 euro per la corsa singola
Anche per il 2026 la gestione è affidata ad Atb Mobilità, già responsabile delle funicolari di Bergamo e San Vigilio. Una scelta nel segno della continuità, motivata dai risultati raggiunti negli ultimi anni e dalla volontà di garantire un servizio affidabile e di qualità.
Un richiamo per turisti e territorio
La riapertura della funicolare rappresenta un tassello importante per l’offerta turistica di San Pellegrino Terme e dell’intera Valle Brembana, contribuendo a valorizzare uno dei punti panoramici più apprezzati del territorio.
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