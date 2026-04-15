Funicolare di San Pellegrino, riapertura il 25 aprile: orari, giorni e prezzi 2026

Il calendario nel dettaglio

La stagione sarà articolata su più fasi: dal 25 aprile al 28 giugno apertura limitata a sabato e domenica, con corse attive anche nelle giornate festive del 1° maggio e 2 giugno, oltre al 12 e 13 settembre.



Dal 3 al 12 luglio: servizio esteso anche al venerdì

Dal 17 luglio al 6 settembre: apertura quotidiana, escluso il martedì per manutenzione