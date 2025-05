Gasperini verso la Roma, sempre più vicina la firma

Gian Piero Gasperini verso la Roma. L’incontro andato in scena giovedì 29 maggio a Firenze, al resort «Collegio alle Querce», sembra aver definitivamente convinto il tecnico di Grugliasco sulla solidità del progetto di Dan Friedkin. Da Trigoria e da fonti vicine all’allenatore filtra infatti ottimismo sul buon esito della trattativa che dovrebbe portare in giallorosso l’artefice del miracolo Atalanta. Per l’annuncio bisognerà ancora aspettare, visto che Gasperini è formalmente sotto contratto con il club nerazzurro fino al 2026.

La chiusura del rapporto è una formalità, ma dopo nove stagioni e una storica Europa League vinta, Gasperini e la piazza di Bergamo vogliono salutarsi in modo appropriato. Al momento non risulta che oggi il Gasp abbia incontrato i Percassi. La telenovela è però destinata a chiudersi a tinte giallorosse, dopo che nelle ultime ore erano circolate voci su un possibile inserimento della Juventus. Nella Capitale ritroverà alcuni calciatori già allenati in passato: Paulo Dybala, conosciuto ai tempi del Palermo, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, in evidenza a Bergamo, oltre a Stephan El Shaarawy, lanciato giovanissimo nel suo Genoa.