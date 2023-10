Gioca con «L’Eco»: c’è tanto da vincere

Riparte il «Gioco de L’Eco», il concorso indetto dal giornale annualmente che mette in palio tantissimi premi. Il super premio finale è una splendida Suzuki S-Cross Hybrid della concessionaria «Autorota». Ci sono diverse modalità di gioco: la classica raccolta dei bollini fedeltà, che inizierà lunedì 23 ottobre, «adWinner» e una novità, «Quiz Eco». I premi sono tantissimi: 252 buoni spesa dal valore di 200 euro ognuno e 14 dal valore di 250 euro, da utilizzare presso lo shopping center «Le Due Torri» di Stezzano, 253 premi messi in palio con «adWinner» e l’automobile. L’unico requisito per vincere? Comprare il giornale tutti i giorni. Ma come si gioca?