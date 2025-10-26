Gioco de L’Eco, parte la caccia ai premi

Finalmente ci siamo: domani parte la nuova edizione del Gioco de L’Eco, concorso del giornale che mette in palio tantissimi premi. Il più ambito è una Suzuki Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota, ma il montepremi complessivo vede anche 175 gift card, dal valore di 200 euro, da poter spendere presso lo Shopping center Le Due Torri di Stezzano e sette E-bike Head Independent. In più, in palio con la modalità Quiz Eco, che prenderà il via a dicembre, ci sono anche 14 gift card Le Due Torri dal valore di 100 euro.

Le regole per giocare

Domenica, con il giornale, trovate la cartella per partecipare al concorso. Solo con la copia di domani potrete trovare l’adesivo giallo con stampato il vostro numero fortunato. Gli abbonati alla versione cartacea hanno ricevuto cartella e adesivo colorato venerdì. Chiaramente possono partecipare anche gli abbonati digitali, che giovedì 23 ottobre hanno ricevuto una mail. Cliccando su «Voglio giocare», riceveranno un numero fortunato per le giocate giornaliere e sono conteggiati automaticamente per l’estrazione finale, quella che mette in palio l’automobile. È necessario disporre di un abbonamento che copra tutta la durata del concorso.

Si parte lunedì, quando con il giornale troverete il vostro adesivo colorato e il primo bollino. Si gioca per sette settimane: durante le settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, presente sull’adesivo colorato o ricevuto per mail (se siete giocatori digitali), con l’elenco pubblicato nelle pagine dedicate al concorso. Se trovate il vostro numero nell’elenco, e avete tutti i bollini fedeltà fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione. Entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì. Vinceranno un buono Le Due Torri, dal valore di 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra coloro che hanno telefonato.

I premi in palio

Ogni sabato in palio un’E-bike Head Independent. Trovate un elenco di dieci numeri. Se c’è il vostro numero fortunato, telefonate allo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco. Ogni giorno trovate un bollino fedeltà: non dimenticatevi di collezionarlo sulla vostra cartella perché solo chi li avrà tutti e 49 potrà partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere l’automobile.

In palio con Quiz Eco - modalità che prenderà il via a dicembre e a cui possono partecipare sia i giocatori cartacei che quelli digitali - ci sono anche 14 gift card Le Due Torri, dal valore di 100 euro. Dovrete prestare particolare attenzione alla rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata dal 2 all’11 dicembre. Da venerdì 12 a giovedì 18 dicembre, una al giorno, saranno pubblicate sette domande relative alla rubrica. Per ogni domanda ci sono tre possibilità di risposta, ognuna contrassegnata da un bollino, e solo una è quella corretta. Ritagliate il bollino associato alla risposta corretta e incollatelo sulla cartella, prestando attenzione di farlo nella sezione dedicata a Quiz Eco e rispettando l’ordine di pubblicazione delle domande sul giornale.