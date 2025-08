Giubileo dei giovani: «Grazie, ora la speranza è più forte»

«L’incontro con Cristo cambia la nostra esistenza – ha detto il Pontefice –. Sentiamo una sete grande a tal punto che nessuna bevanda la può estinguere: ascoltiamola e facciamone uno sgabello in punto di piedi per vedere Dio. Spalancate il cuore a Dio verso spazi e termini di infinito. Aspirate alle cose grandi, aspirante alla santità».

Un grande grazie!

L’incontro con Dio è stato augurato e coltivato dal Vescovo Francesco Beschi nell’arco della settimana vissuta con i pellegrini bergamaschi. «Dobbiamo dire che abbiamo vissuto esperienze forti e intense, abbiamo vissuto la fede insieme e quindi c’è da dire un grande grazie. Grazie non solo a chi ha organizzato con cura questo pellegrinaggio, ma un grande grazie ai giovani che hanno rappresentato l’anima di questo nostro camminare. Abbiamo camminato tanto, anche vissuto tanti momenti forti, insieme ai giovani di tutto il mondo e a Tor Vergata i giovani hanno vissuto un gran finale, ma questa meta è stata un traguardo di slancio coltivato dai momenti di grande intensità spirituale come l’eucaristia che abbiamo celebrato, il sacramento della riconciliazione e tutte le meditazioni e le riflessioni condivise. Sono davvero stupito dall’animo e dal cuore dei giovani. Noi non dobbiamo dubitare di loro, dobbiamo offrire a loro delle condizioni perché la loro speranza non venga mortificata dai nostri cinismi. Una speranza – ha continuato il Vescovo – che deve essere rafforzata dalla testimonianza degli adulti e degli anziani. Questo è il servizio anche dei sacerdoti che, pure ringrazio di cuore, e anche del Vescovo».