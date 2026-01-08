Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Il 15 gennaio apre la spa di ChorusLife, dedicata al benessere immersivo

LA NOVITÀ. Investimento da circa 20 milioni di euro. Cinque aree tematiche, 30 esperienze combinabili.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La vista da una delle vasche della Spa di ChorusLife
La vista da una delle vasche della Spa di ChorusLife

Bergamo

Giovedì 15 gennaio apre la spa di ChorusLife, nuova destinazione dedicata al benessere immersivo.

La spa a ChorusLife

Un’area di 9mila metri quadrati su più livelli, con 30 esperienze combinabili e cinque mondi ispirati alle grandi culture del benessere. Un percorso progettato per ampiezza e continuità di fruizione, basato sull’alternanza sensoriale, studiato per ridurre attese e punti di congestione.

Cinque aree tematiche

Un’esperienza attraverso cinque ambienti: Giappone (Il respiro sospeso), Roma (La memoria antica), paesi nordici (L’alternanza che risveglia), Himalaya (L’altitudine che rigenera) e Marocco (Il calore che avvolge): non cambiano solo le scenografie, ma anche materiali, temeperature, luci. Con suoni e profumi tematici per ogni area.

Una delle aree, tra interno ed esterno
Una delle aree, tra interno ed esterno

La spa a ChorusLife nasce grazie a un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, per un progetto curato da Stefano Genoni, Maurizia Catalfamo e Fulvio Papponetti dello Studio Ral3020. Un ulteriore tassello che integra l’ecosistema del quartiere, tra benessere e tempo libero.

Info utili

La spa di ChorusLife si trova a Bergamo, con ingresso pedonale da via Bianzana 52 e parcheggio in via Bianzana 54 e via Serassi 26. La Spa è aperta dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 23, venerdì e sabato dalle 9 a mezzanotte, con uscita dalle esperienze mezz’ora prima della chiusura. Prezzo: a partire da 50 euro, con formule multi-visita e per i gruppi. Tutte le info su chorusspa.com.

