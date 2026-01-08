Il 15 gennaio apre la spa di ChorusLife, dedicata al benessere immersivo

La spa a ChorusLife

Un’area di 9mila metri quadrati su più livelli, con 30 esperienze combinabili e cinque mondi ispirati alle grandi culture del benessere. Un percorso progettato per ampiezza e continuità di fruizione, basato sull’alternanza sensoriale, studiato per ridurre attese e punti di congestione.

Cinque aree tematiche

Un’esperienza attraverso cinque ambienti: Giappone (Il respiro sospeso), Roma (La memoria antica), paesi nordici (L’alternanza che risveglia), Himalaya (L’altitudine che rigenera) e Marocco (Il calore che avvolge): non cambiano solo le scenografie, ma anche materiali, temeperature, luci. Con suoni e profumi tematici per ogni area.

La spa a ChorusLife nasce grazie a un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, per un progetto curato da Stefano Genoni, Maurizia Catalfamo e Fulvio Papponetti dello Studio Ral3020. Un ulteriore tassello che integra l’ecosistema del quartiere, tra benessere e tempo libero.

Info utili

La spa di ChorusLife si trova a Bergamo, con ingresso pedonale da via Bianzana 52 e parcheggio in via Bianzana 54 e via Serassi 26. La Spa è aperta dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 23, venerdì e sabato dalle 9 a mezzanotte, con uscita dalle esperienze mezz’ora prima della chiusura. Prezzo: a partire da 50 euro, con formule multi-visita e per i gruppi. Tutte le info su chorusspa.com.