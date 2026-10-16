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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Il Gioco de L’Eco, arriva la cartella per partecipare

IL CONCORSO. Sabato e domenica, comprando il giornale. Venerdì cartella e l’adesivo fortunato per gli abbonati all’edizione cartacea.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Il Gioco de L’Eco, arriva la cartella per partecipare
La cartella per partecipare al concorso

Una Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo, 175 gift card Le Due Torri dal valore di 200 euro e sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme: sono i premi in palio con la nuova edizione del Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale che prenderà il via lunedì 19 ottobre, unico giorno in cui acquistando il quotidiano avrete il vostro adesivo fortunato, da conservare per tutta la durata del gioco.

Sabato e domenica nel giornale, le cartelle.

Se siete abbonati alla versione cartacea, venerdì ricevete la cartella e l’adesivo fortunato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola deve ricordarsi di chiedere all’edicolante.

Se siete abbonati digitali e volete prendere parte al concorso, rispondete alla mail ricevuta giovedì cliccando su «Voglio giocare»: vi verrà inviato un numero fortunato per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati automaticamente per quella finale, che mette in palio l’automobile.

Come si gioca

È molto semplice. Da lunedì 19 ottobre fino a domenica 6 dicembre, ogni giorno, nella pagina dedicata al concorso troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Sono in tutto 49 e collezionateli tutti per provare a vincere la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo.

Ma non finisce qui. Per tutte le sette settimane di concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, stampato sull’adesivo colorato o ricevuto via mail se siete giocatori digitali, con l’elenco di venti numeri pubblicato nelle pagine del concorso.

Scorrete l’elenco e se trovate il vostro numero, e avete anche tutti i bollini fino a quel momento pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì).

Vinceranno una gift card Le Due Torri, da 200 euro, i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra i partecipanti che hanno telefonato. Al sabato trovate un elenco di dieci numeri e in palio c’è un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Se scorrendo l’elenco vedete il vostro numero fortunato, chiamate lo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il soggiorno di due giorni andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco.

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