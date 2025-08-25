«Il mondo ha bisogno di perdono». Cammino orante, il Vescovo Beschi prega per la pace - Foto

«Benvenuti e ben arrivati - ha detto monsignor Beschi -, siete al termine del cammino che caratterizza l’apertura della festa del Santo Patrono, un cammino scandito dalla preghiera e dalle parole dei pontefici Paolo VI, Papa Francesco e Papa Leone. Desidero condividere con voi la gioia di questo cammino».

«Il cammino è una disposizione nello spirito. È un cammino in salita che prepara alla gioia perché siete giunti al luogo della gloria»

Il Vescovo ha sottolineato che «questo cammino è una memoria spirituale dei luoghi in cui Sant’Alessandro ha dato testimonianza eroica della sua fede, dal luogo del martirio a quello della gloria. Il cammino è un segno della sequela di Cristo, avete camminato dietro alla croce». In quest’anno giubilare anche il cammino assume questo significato: «Il Giubileo - ha detto il Vescovo - è indetto nel segno della speranza e del perdono; abbiamo bisogno di perdono, il mondo ha bisogno di perdono. Preghiamo per la pace, ma non ci sarà pace senza giustizia e giustizia senza perdono». Il cammino orante ha un valore speciale come celebrazione vigilare: «Vivere la vigilia - ha spiegato il Vescovo Beschi - significa esporsi spiritualmente alla festa del patrono, del vangelo, di Cristo. Il cammino è una disposizione nello spirito. È un cammino in salita che prepara alla gioia perché siete giunti al luogo della gloria. Il Patrono ha dato una testimonianza eroica, può essere che sia richiesta anche a noi, ma certamente ci è richiesta una testimonianza quotidiana».