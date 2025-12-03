Il panettone solidale di DoppioZero: è «buono due volte»

«Non è un panettone. È un panettone buono due volte» quello del Patronato San Vincenzo che è in vendita anche quest’anno per Natale. I panettoni del panificio DoppioZero sforna i suoi panettoni «buoni due volte» perché fatti con cura e ingredienti genuini, e perché ogni acquisto sostiene le attività del Patronato, impegnato ogni giorno accanto a chi cerca accoglienza e dignità.

In particolare acquistando i panettoni solidali si potranno sostenere le attività della Fondazione don Resmini e della Cooperativa Il Mosaico. Scegliendo un panettone del Patronato — tradizionale, albicocca, pera e cioccolato o pistacchio — un dono viene trasformato in un gesto che fa bene due volte: a chi lo riceve e a chi ogni giorno trova aiuto concreto e risposta ai propri bisogni, non solo materiali, ma soprattutto di attenzione, ascolto, vicinanza. Rispetto al panettone c’è ampia possibilità di scelta tra il dolce da 1 chilo o da 750 grammi tradizionale o all’albicocca, pera e cioccolato, pistacchio.

Sconti solidali per chi ordina più di 50 pezzi

Per ordini si può scrivere a [email protected] o telefonare al numero 035.0045229. Il panificio DoppioZero si trova a Lallio, in via Arciprete Rota.

Il progetto del panificio «DoppioZero»

Doppio Zero è un progetto pensato dalla Cooperativa Sociale Il Mosaico e dalla Fondazione don Resmini a fine 2019. Si tratta di un panificio con forno all’interno del quale lavorano alcuni ragazzi ospiti della Comunità Don Milani di Sorisole, ex detenuti, persone con messa alla prova o provenienti da situazioni di difficoltà.