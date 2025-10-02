In provincia di Bergamo il bostrico «rallenta». Ma colpiti 761 ettari

Gli effetti del bostrico tipografo sulle piante di abete rosso sono sempre più evidenti sui boschi della provincia di Bergamo e della Lombardia ma, dopo il picco dell’infestazione nel biennio 2022-2023, rallenta l’espansione delle aree colpite dai danni del coleottero.

Crescono le aree infestate ma in Lombardia, come emerge dalle campagne di monitoraggio effettuate dal Servizio Fitosanitario regionale nel 2024, si è registrata una regressione del fenomeno grazie all’andamento climatico sfavorevole al bostrico. Le popolazioni estive registrate in estate sono state infatti inferiori a quelle primaverili svernanti, una situazione che certifica una riduzione della popolazione. Per il 2025 la raccolta dei dati è in corso, ma i primi monitoraggi del servizio fitosanitario regionale confermano per ora la tendenza osservata nel biennio precedente.