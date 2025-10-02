Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

In provincia di Bergamo il bostrico «rallenta». Ma colpiti 761 ettari

BOSCHI. Crescono ancora, seppur a velocità inferiore, le aree infestate. I danni interessano il territorio di 4 Comunità montane.

Rinaldo Mangili
Rinaldo Mangili
Collaboratore
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
Andrea Taietti
Andrea Taietti

Abeti rossi danneggiati dal bostrico a Valleve. Il problema è esploso dopo la tempesta Vaia del 2018, favorito anche dai cambiamenti climatici
Abeti rossi danneggiati dal bostrico a Valleve. Il problema è esploso dopo la tempesta Vaia del 2018, favorito anche dai cambiamenti climatici

Gli effetti del bostrico tipografo sulle piante di abete rosso sono sempre più evidenti sui boschi della provincia di Bergamo e della Lombardia ma, dopo il picco dell’infestazione nel biennio 2022-2023, rallenta l’espansione delle aree colpite dai danni del coleottero.

Crescono le aree infestate ma in Lombardia, come emerge dalle campagne di monitoraggio effettuate dal Servizio Fitosanitario regionale nel 2024, si è registrata una regressione del fenomeno grazie all’andamento climatico sfavorevole al bostrico. Le popolazioni estive registrate in estate sono state infatti inferiori a quelle primaverili svernanti, una situazione che certifica una riduzione della popolazione. Per il 2025 la raccolta dei dati è in corso, ma i primi monitoraggi del servizio fitosanitario regionale confermano per ora la tendenza osservata nel biennio precedente.

I numeri

La situazione resta comunque complessa, i danni provocati dall’insetto killer al patrimonio forestale regionale alla fine del 2024 (vedi tabella - ndr) interessano il territorio di 19 Comunità Montane, di cui 4 bergamasche (Comunità dei Laghi Bergamaschi, Brembana, di Scalve e Seriana) su una superficie complessiva di 3.862 ettari (in Lombardia).

