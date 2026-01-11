Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026

In Turchia con il Vescovo sulle tracce del primo cristianesimo

IL PELLEGRINAGGIO. Dal 23 al 30 giugno, le tappe del viaggio saranno piene di fede e di storia. Le iscrizioni alla Ovet sono già aperte.

Il Vescovo Francesco Beschi
Il Vescovo Francesco Beschi

L’annuale pellegrinaggio diocesano, accompagnato dal Vescovo Francesco Beschi, si svolgerà dal 23 al 30 giugno. Il viaggio, organizzato da Ovet, ha già un centinaio di iscritti, ma ci sono ancora posti, iscrivendosi entro fine febbraio.

Il viaggio

Iscrizioni aperte, entro la fine di febbraio

L’itinerario prende le mosse da Istanbul dove si arriverà con un volo da Milano Malpensa. Il secondo giorno inizierà con la celebrazione eucaristica nella cattedrale cattolica del Santo Spirito e una visita alla casa in cui ha vissuto Monsignore Angelo Roncalli come «Delegato apostolico in Turchia e in Grecia» (1935-1944). La giornata sarà dedicata alla visita guidata della città. Il terzo giorno, dopo la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova, si partirà in bus verso Ankara, la moderna capitale turca fondata da Mustafà Kemal detto “Atatürk”, padre della patria. Si farà una sosta a Iznik, l’antica Nicea, sul luogo in cui si celebrò il primo concilio ecumenico della storia (325 d.C.) con visita al museo cittadino per arrivare in serata ad Ankara. Il giorno successivo sarà dedicato alla visita al museo delle antichità anatoliche per poi dirigersi verso la regione dei Laghi salati (Tuz Gölü) e la Cappadocia, dove si visiteranno le abitazioni troglodite e le chiese rupestri ricche di affreschi bizantini. Nel pomeriggio, visita alla valle di Göreme ricca di antichi monasteri. Sesta tappa a Konya, l’antica Iconio, che si estende su un’immensa pianura ai piedi della catena del Tauro, dove san Paolo fondò una comunità cristiana nel suo primo viaggio missionario. La celebrazione eucaristica avverrà nella chiesa dedicata all’apostolo. In serata si giungerà a Pamukkale, situata in una zona termale.

Nel penultimo giorno del pellegrinaggio è in programma una breve visita al sito archeologico di Hierapolis (Gerapoli) e alle “cascate pietrificate”, per proseguire poi verso l’antica città di Efeso; nel pomeriggio, visita guidata del sito con salita in bus alla “Collina degli usignoli” presso Meryemana (Casa di Maria) dove ci sarà la celebrazione eucaristica all’aperto. L’ultimo giorno è dedicato al viaggio di rientro con un volo interno da Izmir ad Istanbul e poi a Milano con trasferimento in bus a Bergamo.

Info utili per la prenotazione

Per informazioni ed iscrizioni www.ovetviaggi.it; info@ ovetviaggi.it; 035243723.

