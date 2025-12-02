Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

«Influenza più precoce degli altri anni»: somministrati due milioni di vaccini in Lombardia

REGIONE. In due mesi somministrate oltre due milioni di dosi di vaccinazioni anti influenzali.

In Lombardia è stata superata la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. Al 30 novembre sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini. Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai medici di Medicina generale, 223.293 dai Pediatri di libera scelta, 422.810 dalle farmacie, 59.805 dalle e Rsa e Strutture socio-sanitarie e il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali. «Quest’anno - sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso - abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo a metà della campagna e possiamo ancora puntare a crescere grazie al lavoro di squadra».

«Influenza più precoce degli altri anni»

«È un traguardo che testimonia - aggiunge - l’impegno congiunto delle istituzioni sanitarie, dei medici di famiglia, dei pediatri, delle farmacie e di tutti i professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, nonché la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione». Importante anche la registrazione tempestiva delle somministrazioni effettuate dai Medici di medicina generale, che permette di avere dati precisi in tempo reale sullo stato vaccinale della popolazione. La stagione antinfluenzale è solo all’inizio. «In Europa - conclude Bertolaso - si evidenzia una circolazione di virus influenzali più precoce delle stagioni precedenti. I principali contagi riguardano soprattutto i bambini, come tipico per l’inizio della stagione. È importante quindi non abbassare la guardia, continuare a mantenere elevata l’attenzione e continuare le vaccinazioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
Epidemia
Politica Salute
Politica
governo
Guido Bertolaso
regione lombardia