«Influenza più precoce degli altri anni»: somministrati due milioni di vaccini in Lombardia

In Lombardia è stata superata la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. Al 30 novembre sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini. Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai medici di Medicina generale, 223.293 dai Pediatri di libera scelta, 422.810 dalle farmacie, 59.805 dalle e Rsa e Strutture socio-sanitarie e il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali. «Quest’anno - sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso - abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo a metà della campagna e possiamo ancora puntare a crescere grazie al lavoro di squadra».