Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo

L’INCONTRO. «Spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto il campione olimpico.

Stefano Vailti
Stefano Vailti
Marcell Jacobs all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Marcell Jacobs all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Bergamo

Marcell Jacobs - velocista azzurro oro olimpico a Tokyo nel 2021 in 100 metri piani e staffetta 4x100 - venerdì 12 dicembre ha fatto visita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per consegnare doni natalizi ai bambini ricoverati nei due reparti di pediatria.

Marcell Jacobs
Marcell Jacobs
(Foto di Colleoni)

Jacobs all’ospedale Papa Giovanni XXIII

«Un grande onore avere un campione di questo calibro qui con noi – ha commentato il direttore generale dell’Asst, Francesco Locati –. I suoi risultati non hanno precedenti nell’atletica italiana e siamo felici di poter ospitare la sua testimonianza importantissima, non possiamo che ringraziarlo dal profondo del cuore per aver trovato spazio per visitarci tra gli appuntamenti che in questi giorni lo vedono impegnato con Regione Lombardia». Grande commozione anche per Jacobs, al primo appuntamento di questo tipo: «Le imprese incredibili sono quelle che portate avanti voi qui, che restituite speranza a chi l’ha persa – è la risposta dello sprinter azzurro –. Spero di essere riuscito a trasmettere un minimo di gioia, speranza ed energia in più a questi bambini e spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me».

Sull’attività sportiva, poi: «L’obbiettivo è rimettere piede in pista, alla ricerca della felicità che ho sempre trovato in questo sport. Il 2024 è stato ottimo, il 2025 no, ma magari il 2026 sarà favoloso, quindi non vedo l’ora di ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

