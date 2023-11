Ladri in casa in via Broseta: «Ridatemi almeno la collana della nonna»

«Quella collana ha soprattutto un valore affettivo. Era stata regalata a mio moglie Loredana da sua nonna. Chiedo di poter riavere almeno quella». Francesco Bisaccia, tramite il nostro giornale, si vuole rivolgere ai ladri che l’altra sera, intorno alle 19,45, sono riusciti a entrare nel suo appartamento, in via Broseta, forzando la porta-finestra al primo piano. Da qui sono andati alla camera da letto, dove hanno prelevato valori per alcune migliaia di euro. Tra cui anche la collana in oro giallo con croce e pietra azzurra «che ha un particolare significato per mia moglie», continua Bisaccia.