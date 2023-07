Ladro ritratto nel selfie: passa dai domiciliari al carcere

Il 4 luglio una famiglia di turisti indiani residente a Brescia si stava facendo una foto in piazzale Marconi , davanti alla stazione ferroviaria e sullo sfondo dell’immagine c’era pure la faccia di un uomo di 42 anni che in quegli attimi stava rubando la borsetta che i turisti avevano appoggiato su una panchina.

Il giudice aveva convalidato l’arresto e aveva disposto i domiciliari con braccialetto elettronico nell’abitazione di Monterosso dove il 42enne, di origine marocchina, è residente. Ma, avendo violato le due misure cautelari (obbligo di firma e di dimora) applicate per precedenti furti, lo stesso giorno dell’arresto il pm ha chiesto e ottenuto dal gip un aggravamento di misura: così il 42enne è finito in cella. Nella borsa con cui si era allontanato c’erano gioielli per 5.000 euro, 150 euro in contanti, il telefonino e i documenti, senza i quali la famiglia, che doveva prendere un aereo a Orio per Palma di Maiorca, non era riuscita a imbarcarsi.