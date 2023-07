Si fanno un selfie ricordo ma nella foto c’è anche il ladro

Erano appena scesi dal treno e hanno voluto farsi un selfie in piazzale Marconi, a Bergamo. Hanno così appoggiato borsa e valigie su una banchina in cemento vicino al parcheggio delle bici in stazione e poi si sono messi in posa per lo scatto. La coppia indiana di marito e moglie con i figli sono stati così derubati di una delle borse. Il caso ha però voluto che nella fotografia venisse immortalato anche il ladro, un marocchino di 42 anni, residente nel quartiere di Monterosso.

La vicenda risale a lunedì pomeriggio 3 luglio: il nordafricano è stato riconosciuto dal capofamiglia indiano e arrestato poco dopo da un equipaggio della Volante in via Bono. Aveva ancora parte della refurtiva, ma si era già sbarazzato di soldi, smartphone e anche dei documenti della signora e dei figli. La famiglia era diretta all’aeroporto di Orio per prendere un volo alla volta di Palma di Majorca, ma senza documenti non si è potuta imbarcare e la vacanza è saltata.