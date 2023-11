Lavori notturni alla rotatoria di via Carnovali: venerdì cambia la viabilità

Continuano i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Autostrada e via Carnovali: il cantiere ha superato finora il test del traffico, senza che, anche durante le lavorazioni più impattanti, si generassero particolari disagi alla viabilità dell’area, e si avvicina alla sua conclusione.

Ci vorrà ancora qualche settimana, infatti, prima che i lavori volgano a conclusione, ma molto è già stato fatto. È stata ri-sagomata la strada in corrispondenza del vecchio Punto Blu, di quest’ultimo è stato realizzato il nuovo ingresso lungo via Carnovali, la rotatoria prende via via maggiore forma.

Ora è necessario un intervento sui sottoservizi per realizzare gli impianti del ricircolo d’acqua – che non sarà quindi sprecata in alcun modo – relativi alla fontana che troverà spazio al centro della futura rotatoria. Per realizzare l’intervento, i tecnici delle ditte Suardi e Bergamelli saranno al lavoro di notte, questa settimana, per impattare nel minor modo possibile il traffico dell’area.