Lesioni traumatiche cerebrovascolari, esperti internazionali a confronto

Un pomeriggio di confronto su un caso concreto, per fare un altro passo avanti nella cura. L’Auditorium Parenzan del «Papa Giovanni» ha ospitato il 23 maggio il convegno di formazione «Lesioni traumatiche cerebrovascolari: dalla strada alla riabilitazione», promosso dall’Asst cittadina in collaborazione con la From (Fondazione per la ricerca ospedale di Bergamo): al centro, il racconto a più voci del complesso trattamento di un paziente colpito, dopo un grave incidente stradale, da una lesione cerebrovascolare grave. A concludere il convegno è stato il confronto – in videocollegamento – tra gli specialisti del «Papa Giovanni» e Walter Biffl, della General and Trauma Surgery dello Scripps Memorial Hospital di La Jolla, in California , tra i massimi esperti del tema a livello mondiale.

L’occasione è stata «un chiaro esempio dei frutti a cui può portare la collaborazione tra ospedale e From – rileva Francesco Biroli, responsabile dell’Area Neuroscienze della From -. I risultati saranno davvero utili per il trattamento di casi simili di pazienti traumatizzati, per i quali sono in corso diverse ricerche». «L’insorgere di lesioni cerebrovascolari in seguito a un evento traumatico come un incidente stradale è una complicanza fortunatamente poco frequente – approfondisce Paolo Gritti, Responsabile dell’Anestesia e Rianimazione neurochirurgica del “Papa Giovanni”, responsabile scientifico dell’evento -, ma che quando si verifica impatta in modo molto forte sulla vita del paziente, incrementando il rischio di gravi disabilità e mortalità».