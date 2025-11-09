Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 09 Novembre 2025

Librokilo, in oltre 3mila per comprare i libri salvati dal macero - Video

L’INIZIATIVA. L’evento domenicale ha fatto tappa allo spazio Daste di Celadina per la sua seconda edizione, registrando un grande successo di pubblico.

Filippo Curnis
Filippo Curnis
LibroKilo a Daste
LibroKilo a Daste
(Foto di Colleoni)

L’iniziativa a Daste

Salvare migliaia di libri e, allo stesso tempo, promuovere cultura letteraria e sostenibilità ambientale: è il senso di LibroKilo, l’iniziativa che domenica 9 novembre ha fatto tappa allo spazio Daste di Celadina per la sua seconda edizione, registrando un grande successo di pubblico. L’evento, organizzato dall’Associazione LibroKilo in collaborazione con la Rete Cauto - rete di cooperative bresciane che da trent’anni promuove l’economia circolare - ha attirato migliaia di visitatori desiderosi di acquistare libri destinati al macero.

«Questa formula che dà un prezzo simbolico ai volumi (1 kg di libri costa 10 euro) piace molto – spiega Lucia Concilio, fondatrice di LibroKilo –. Oggi abbiamo avuto circa 3mila ingressi, con molti giovani. Con Cauto siamo riusciti a recuperare nel loro magazzino circa 3mila volumi dei 7mila presenti oggi, che sono stati salvati dalla discarica e ora sono a casa delle persone». Oltre ai volumi selezionati dalla rete dei librai dell’associazione, i partecipanti hanno potuto portare i propri libri per rimetterli in circolo, ricevendo in cambio un buono da spendere durante l’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Beni Consumo
Ambiente
inquinamento
Tempo libero
Turismo
Arte, cultura, intrattenimento
Letteratura
Economia, affari e finanza
Filippo Curnis
Rete Cauto