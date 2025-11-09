Librokilo, in oltre 3mila per comprare i libri salvati dal macero - Video

Salvare migliaia di libri e, allo stesso tempo, promuovere cultura letteraria e sostenibilità ambientale: è il senso di LibroKilo , l’iniziativa che domenica 9 novembre ha fatto tappa allo spazio Daste di Celadina per la sua seconda edizione, registrando un grande successo di pubblico. L’evento, organizzato dall’Associazione LibroKilo in collaborazione con la Rete Cauto - rete di cooperative bresciane che da trent’anni promuove l’economia circolare - ha attirato migliaia di visitatori desiderosi di acquistare libri destinati al macero.

«Questa formula che dà un prezzo simbolico ai volumi (1 kg di libri costa 10 euro) piace molto – spiega Lucia Concilio, fondatrice di LibroKilo –. Oggi abbiamo avuto circa 3mila ingressi, con molti giovani. Con Cauto siamo riusciti a recuperare nel loro magazzino circa 3mila volumi dei 7mila presenti oggi, che sono stati salvati dalla discarica e ora sono a casa delle persone». Oltre ai volumi selezionati dalla rete dei librai dell’associazione, i partecipanti hanno potuto portare i propri libri per rimetterli in circolo, ricevendo in cambio un buono da spendere durante l’evento.