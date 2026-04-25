Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo

Sabato 25 aprile un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome al parco Pertini , in via Bono, a poca distanza dalla stazione a Bergamo . Secondo le prime ricostruzioni della Questura , intervenuta sul posto con una volante, è stato aggredito da altre due persone intorno alle 19.30.

La discussione tra i tre uomini, che secondo le prime informazioni disponibili sono tutti nordafricani, sarebbe cominciata con spintoni, pugni e calci e poi rapidamente degenerata. Fino a quando uno dei tre, appunto, è stato colpito con un’arma da taglio. Il 43enne è stato trovato anche con una ferita alla testa. A prestare i primi soccorsi un’infermiera fuori servizio.