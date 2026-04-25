Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo
L’EPISODIO. Alle 19.30 di sabato 25 aprile una lite tra tre nordafricani è degenerata in via Bono ed è finita con un ferito grave in ospedale.
Bergamo
Sabato 25 aprile un uomo di 43 anni è stato accoltellato all’addome al parco Pertini, in via Bono, a poca distanza dalla stazione a Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni della Questura, intervenuta sul posto con una volante, è stato aggredito da altre due persone intorno alle 19.30.
La discussione tra i tre uomini, che secondo le prime informazioni disponibili sono tutti nordafricani, sarebbe cominciata con spintoni, pugni e calci e poi rapidamente degenerata. Fino a quando uno dei tre, appunto, è stato colpito con un’arma da taglio. Il 43enne è stato trovato anche con una ferita alla testa. A prestare i primi soccorsi un’infermiera fuori servizio.
Poco dopo sul posto è arrivata un’ambulanza della Padana emergenza e un’automedica: l’uomo, che a quanto si apprende non avrebbe mai perso conoscenza nonostante la copiosa perdita di sangue, è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII. L’uomo è in prognosi riservata, ma pare non in pericolo di vita.
Uno dei due aggressori è stato fermato.
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