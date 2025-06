Lo Spid diventa a pagamento: «Una beffa per 25mila utenti bergamaschi»

Al di là della ricaduta economica, contenuta in poco meno di 10 euro annui, c’è una questione di principio. Negli ultimi tempi lo Spid è diventato uno strumento imprescindibile nella vita del cittadino, specie quando deve interfacciarsi con l’amministrazione pubblica, rappresentando una risorsa ma anche – per certi versi – un obbligo. E se finora non prevedeva canoni annui, adesso molti operatori stanno introducendo un prezzo per poter continuare a utilizzarlo.

L’iniziativa del Comune di Bergamo

«Spid strumento chiave»

Per Giacomo Angeloni, assessore ai Servizi demografici e all’Innovazione, «è grave che un cambiamento così rilevante, che impatta su migliaia di cittadini, non sia stato comunicato ai Comuni da parte del governo», visto che «i Comuni in questi anni hanno lavorato molto per facilitare l’accesso allo Spid come strumento chiave per i servizi digitali. Pensiamo all’utilità per l’accesso al Fascicolo sanitario elettronico, uno dei servizi più utili soprattutto per gli anziani. È vero, si potrebbe utilizzare la carta d’identità elettronica (i cui servizi restano gratuiti, ndr) anziché lo Spid, ma questo vorrebbe dire dover “insegnare” a tantissime persone come utilizzare un nuovo strumento tecnologico». Il Comune prova intanto a trovare una soluzione alternativa: «Per la prossima settimana abbiamo convocato una riunione con tutte le realtà che hanno collaborato nell’erogazione dello Spid ai cittadini in convenzione col Comune, per valutare cosa fare – prosegue l’assessore -. Sicuramente inizieremo a incentivare la carta d’identità elettronica, ma al tempo stesso avvieremo un’indagine di mercato per verificare la disponibilità di altri operatori che continuano a offrire gratuitamente lo Spid».