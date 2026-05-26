Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso
IN CITTÀ. Cruciale l’intervento dei passanti, che hanno recuperato un defibrillatore in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un uomo uruguayano di 69 anni è stato colto da un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, intorno alle 14.30.
Cruciale l’intervento dei passanti
Il titolare di un locale lo ha visto accasciarsi improvvisamente e con alcuni passanti lo ha soccorso: una dipendente in pausa pranzo è rientrata in tribunale per richiedere il defibrillatore in dotazione alla struttura, che due guardie giurate hanno portato di corsa dove l’uomo si era accasciato. Nel frattempo, un poliziotto aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. Stabilizzato, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Bolognini di Seriate.
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