Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 26 Maggio 2026

Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso

IN CITTÀ. Cruciale l’intervento dei passanti, che hanno recuperato un defibrillatore in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica.

Lettura meno di un minuto.
Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso
Via Sant’Alessandro a Bergamo

Bergamo

Un uomo uruguayano di 69 anni è stato colto da un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, intorno alle 14.30.

Cruciale l’intervento dei passanti

Il titolare di un locale lo ha visto accasciarsi improvvisamente e con alcuni passanti lo ha soccorso: una dipendente in pausa pranzo è rientrata in tribunale per richiedere il defibrillatore in dotazione alla struttura, che due guardie giurate hanno portato di corsa dove l’uomo si era accasciato. Nel frattempo, un poliziotto aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. Stabilizzato, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Bolognini di Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
giustizia
Giustizia, Criminalità
Malesseri
Salute
Salvataggio
Disastri, Incidenti