Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso

Cruciale l’intervento dei passanti

Il titolare di un locale lo ha visto accasciarsi improvvisamente e con alcuni passanti lo ha soccorso: una dipendente in pausa pranzo è rientrata in tribunale per richiedere il defibrillatore in dotazione alla struttura, che due guardie giurate hanno portato di corsa dove l’uomo si era accasciato. Nel frattempo, un poliziotto aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. Stabilizzato, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Bolognini di Seriate.