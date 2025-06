Maturità al via per 9.056 giovani bergamaschi. Si inizia mercoledì con italiano

La generazione Covid

Oggi, cinque anni dopo, sono tornati. Stavolta in presenza. Sono i 9.056 studenti bergamaschi (tra interni ed esterni), la generazione Covid, nati nel 2006, che domani affronteranno la prima prova dalla Maturità anno 2025, il primo vero esame dal vivo della loro vita. Il primo banco condiviso, il primo tema scritto insieme ad altri, nella stessa stanza. E non è solo un esame: è un rito di passaggio finalmente restituito per un’adolescenza sospesa, tra lockdown, mascherine, distanze. «Questo è il primo esame in presenza, anzi, quello di terza media non lo considererei nemmeno un esame. Sembrava finto, non mi sembrava di aver chiuso il ciclo delle medie. Qui invece siamo tutti in presenza ed è reale» racconta Mattia Rocco, studente del liceo scientifico Mascheroni. Sono giorni particolari, di ansia e ripasso forsennato. «La mia preoccupazione è un po’ più volta agli scritti per questo esame, proprio per la loro durata. Sei ore me le immagino come davvero tante ore e temo per la mia concentrazione, anche se le simulazioni fatte in classe mi hanno tranquillizzato» afferma Filippo Fadigati del Mascheroni. Ma c’è anche la voglia di mettersi alla prova. «Sono contenta di fare il colloquio in presenza, per provare effettivamente a me stessa che sono in grado di sostenere questa prova dal vivo» confida Chiara Inzaghi, maturanda del liceo classico Sarpi. Dopo anni in cui la scuola è stata spesso altrove, nei tablet, nei corridoi vuoti, nei gruppi WhatsApp, questa prova ha tutto un altro sapore. «Il Covid ci ha messo a dura prova dal punto di vista umano – continua Chiara –. Ho passato quasi tutto un anno dietro allo schermo, non potendo vivermi né i miei compagni di classe né la scuola. Anche l’apprendimento ne ha risentito, perché abbiamo fatto didattica a distanza negli anni più importanti per mettere le basi alle materie di indirizzo, come latino e greco. Poi, finalmente, siamo tornati. E abbiamo vissuto una sorta di rinascita. Sentivamo la mancanza del contatto umano e della relazione e per questo gli anni che abbiamo iniziato a vivere in classe ce li siamo vissuti a pieno e ci stiamo godendo questi giorni prima della Maturità, studiando e ripassando insieme». Piccole cose che, in realtà, sono grandi e preziose. «Le emozioni sono sicuramente tante. Ripensando agli anni trascorsi credo che la Dad ci abbia privato di tante cose. Ci ha tolto molto, ma abbiamo anche imparato ad apprezzare tutto quello che ci è mancato» aggiunge Guido Pecorelli, studente del Mascheroni. «Il fatto di affrontare un esame così dal vivo può creare agitazione, ma sono curioso. Mi sento determinato e pronto» spiega invece Ludovico Spagnolini dell’istituto Pesenti. Tra ripassoni dell’ultimo minuto e gesti scaramantici, questa sera, la notte prima degli esami, attende tutti (524.415 studenti italiani esaminati da 13.900 commissioni per un totale di 27.698 classi), con la sua magia.