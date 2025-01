Maxi operazione contro la pedopornografia online: 12 arresti

Dodici persone arrestate , 14 denunciate e il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici. È il bilancio di un’articolata operazione di contrasto alla pedofilia online della polizia che ha interessato 18 città, condotta dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinati dalla locale procura e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale. Gli arresti sono stati eseguiti per detenzione di ingente materiale pedopornografico.