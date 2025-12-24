Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 24 Dicembre 2025

Messa alle Autolinee, don Trussardi: «Il noi prevalga sull’io» - Foto

LA VIGILIA DI NATALE. Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, ancora una volta ha celebrato la Messa della Vigilia di Natale alla stazione delle autolinee

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Messa alle Autolinee
La Messa alle Autolinee
(Foto di Bedolis)

Bergamo

«Vi faccio gli auguri per un Natale in cui il “noi” prevalga sull’”io” prepotente». , facDon Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, ancora una volta ha celebrato la Messa della Vigilia di Natale alla stazione delle autolineeendo risuonare l’Urban center della sua voce potente. E ancora una volta, come ormai tradizione, questo spazio si è riempito di centinaia di fedeli, famiglie con bambini, anziani, tutti chiamati a raccolta ad assistere a una celebrazione eucaristica vissuta come qualcosa di speciale, anche «per il contesto poco ufficiale e il carisma di don Roberto», come dicono due amici sessantenni che si sono recati alla Messa con le mogli.

Durante la Messa
Durante la Messa
(Foto di Bedolis)
In tantissimi alla Messa in stazione
In tantissimi alla Messa in stazione
(Foto di Bedolis)

Durante l’omelia, don Roberto - con lui don Luciano Locatelli, don Massimo Rizzi e il diacono Valentino Salvoldi - ha invocato un Natale «di comunità, di gioia, santo e, pensando ai troppi poveri che ci sono anche nella nostra Bergamo, giusto».

La Messa
La Messa
(Foto di Bedolis)
Durante l’omelia
Durante l’omelia
(Foto di Bedolis)

La Messa della Vigilia di Natale alle autolinee si celebra dal lontano 2007, con un’interruzione per il Covid, ed è organizzata in collaborazione con la associazione Noter de Berghem e Confesercenti, promotori dell’adiacente Villaggio di Natale in piazzale Alpini. Quest’anno la Messa era dedicata specialmente alla raccolta fondi per due nuovi dormitori della Caritas, destinati ad alleviare il carico sul Galgario: quello maschile in via Conventino e quello femminile in via Maglio del Lotto, una trentina di posti per i due spazi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Sociale
Povertà
famiglia
Politica
Enti locali
Don Roberto Trussardi
Sergio Rizza
caritas diocesana bergamasca
Noter de Berghem
Confesercenti