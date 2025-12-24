Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 24 Dicembre 2025
Messa alle Autolinee, don Trussardi: «Il noi prevalga sull’io» - Foto
LA VIGILIA DI NATALE. Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, ancora una volta ha celebrato la Messa della Vigilia di Natale alla stazione delle autolinee
Bergamo
«Vi faccio gli auguri per un Natale in cui il “noi” prevalga sull’”io” prepotente». , facDon Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, ancora una volta ha celebrato la Messa della Vigilia di Natale alla stazione delle autolineeendo risuonare l’Urban center della sua voce potente. E ancora una volta, come ormai tradizione, questo spazio si è riempito di centinaia di fedeli, famiglie con bambini, anziani, tutti chiamati a raccolta ad assistere a una celebrazione eucaristica vissuta come qualcosa di speciale, anche «per il contesto poco ufficiale e il carisma di don Roberto», come dicono due amici sessantenni che si sono recati alla Messa con le mogli.
Durante l’omelia, don Roberto - con lui don Luciano Locatelli, don Massimo Rizzi e il diacono Valentino Salvoldi - ha invocato un Natale «di comunità, di gioia, santo e, pensando ai troppi poveri che ci sono anche nella nostra Bergamo, giusto».
La Messa della Vigilia di Natale alle autolinee si celebra dal lontano 2007, con un’interruzione per il Covid, ed è organizzata in collaborazione con la associazione Noter de Berghem e Confesercenti, promotori dell’adiacente Villaggio di Natale in piazzale Alpini. Quest’anno la Messa era dedicata specialmente alla raccolta fondi per due nuovi dormitori della Caritas, destinati ad alleviare il carico sul Galgario: quello maschile in via Conventino e quello femminile in via Maglio del Lotto, una trentina di posti per i due spazi.
