Messa alle Autolinee, don Trussardi: «Il noi prevalga sull’io» - Foto

«Vi faccio gli auguri per un Natale in cui il “noi” prevalga sull’”io” prepotente». , facDon Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana bergamasca, ancora una volta ha celebrato la Messa della Vigilia di Natale alla stazione delle autolineeendo risuonare l’Urban center della sua voce potente. E ancora una volta, come ormai tradizione, questo spazio si è riempito di centinaia di fedeli, famiglie con bambini, anziani, tutti chiamati a raccolta ad assistere a una celebrazione eucaristica vissuta come qualcosa di speciale, anche «per il contesto poco ufficiale e il carisma di don Roberto», come dicono due amici sessantenni che si sono recati alla Messa con le mogli.

Durante la Messa

(Foto di Bedolis) In tantissimi alla Messa in stazione

(Foto di Bedolis)

Durante l’omelia, don Roberto - con lui don Luciano Locatelli, don Massimo Rizzi e il diacono Valentino Salvoldi - ha invocato un Natale «di comunità, di gioia, santo e, pensando ai troppi poveri che ci sono anche nella nostra Bergamo, giusto».

La Messa

(Foto di Bedolis) Durante l’omelia

(Foto di Bedolis)