Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo
IN SEMINARIO. Torna la tradizionale Festa di Clackson: il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ai giovani: «Grazie per il vostro servizio all’altare».
Al Seminario Vescovile di Bergamo si è svolto il raduno dei chierichetti della Diocesi di Bergamo. Un migliaio di ragazzini e ragazzine, provenienti da tutte le parrocchie, ha partecipato sabato 25 aprile alla cinquantunesima Festa degli amici di Clackson, ormai tradizionale e festosissimo ritrovo per i più giovani che servono all’altare. Nel giorno di San Marco, il Vescovo Francesco Beschi, nella Messa che ha presieduto alla Chiesa Ipogea in tarda mattinata, li ha salutati così: «Grazie per la vostra risposta. È veramente una festa. La festa di San Marco, che ha scritto il primo Vangelo da cui è nata la nostra amicizia con Cristo. La festa di tutti voi, che durante l’anno siete disposti a servire Gesù servendo al suo altare, nelle vostre parrocchie».
Musica, sketch e balli
«Celebriamo anche la festa del Seminario che vi accoglie - ha proseguito il Vescovo di Bergamo –: vorrei che portaste nel cuore anche questa casa, questo posto così bello. Mi ricordo, ai miei tempi, quando io ero chierichetto: cominciai a sei anni, forse anche un po’ prima. Ero il più piccolo, come alcuni di voi. Mi auguro che anche qualche chierichetto possa un giorno diventare sacerdote o vescovo, chissà». La giornata, tra festoni, palloncini, musica e concorso di turiboli artigianali preparati da ogni parrocchia (il tema di questa edizione di Clackson, celebrata dall’inno «Sono Dante, turibolo fumante»), si è svolta anche all’Auditorium, tra musica, sketch e balli. Fresca novità di quest’anno, il prossimo Chiericamp estivo al Seminario, 24-29 agosto.
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