Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 25 Aprile 2026

Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo

IN SEMINARIO. Torna la tradizionale Festa di Clackson: il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ai giovani: «Grazie per il vostro servizio all’altare».

Sergio Rizza
Sergio Rizza Collaboratore
Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo
Un migliaio di bambini e bambine per la Festa degli amici di Clackson in Seminario vescovile a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Al Seminario Vescovile di Bergamo si è svolto il raduno dei chierichetti della Diocesi di Bergamo. Un migliaio di ragazzini e ragazzine, provenienti da tutte le parrocchie, ha partecipato sabato 25 aprile alla cinquantunesima Festa degli amici di Clackson, ormai tradizionale e festosissimo ritrovo per i più giovani che servono all’altare. Nel giorno di San Marco, il Vescovo Francesco Beschi, nella Messa che ha presieduto alla Chiesa Ipogea in tarda mattinata, li ha salutati così: «Grazie per la vostra risposta. È veramente una festa. La festa di San Marco, che ha scritto il primo Vangelo da cui è nata la nostra amicizia con Cristo. La festa di tutti voi, che durante l’anno siete disposti a servire Gesù servendo al suo altare, nelle vostre parrocchie».

Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo
Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo
Il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi
Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo
In tantissimi alla Messa in Seminario
Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo

Musica, sketch e balli

«Celebriamo anche la festa del Seminario che vi accoglie - ha proseguito il Vescovo di Bergamo –: vorrei che portaste nel cuore anche questa casa, questo posto così bello. Mi ricordo, ai miei tempi, quando io ero chierichetto: cominciai a sei anni, forse anche un po’ prima. Ero il più piccolo, come alcuni di voi. Mi auguro che anche qualche chierichetto possa un giorno diventare sacerdote o vescovo, chissà». La giornata, tra festoni, palloncini, musica e concorso di turiboli artigianali preparati da ogni parrocchia (il tema di questa edizione di Clackson, celebrata dall’inno «Sono Dante, turibolo fumante»), si è svolta anche all’Auditorium, tra musica, sketch e balli. Fresca novità di quest’anno, il prossimo Chiericamp estivo al Seminario, 24-29 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Evento religioso
Leader religiosi
Sociale
famiglia
Francesco Beschi
Seminario Vescovile di Bergamo