Mille chierichetti in festa al Seminario di Bergamo

Al Seminario Vescovile di Bergamo si è svolto il raduno dei chierichetti della Diocesi di Bergamo. Un migliaio di ragazzini e ragazzine, provenienti da tutte le parrocchie, ha partecipato sabato 25 aprile alla cinquantunesima Festa degli amici di Clackson, ormai tradizionale e festosissimo ritrovo per i più giovani che servono all’altare. Nel giorno di San Marco, il Vescovo Francesco Beschi, nella Messa che ha presieduto alla Chiesa Ipogea in tarda mattinata, li ha salutati così: «Grazie per la vostra risposta. È veramente una festa. La festa di San Marco, che ha scritto il primo Vangelo da cui è nata la nostra amicizia con Cristo. La festa di tutti voi, che durante l’anno siete disposti a servire Gesù servendo al suo altare, nelle vostre parrocchie».