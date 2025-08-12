Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 12 Agosto 2025

Monoliti posati per congiungere le due aree del parco Ovest

IL CANTIERE. Lavori conclusi e passaggio dei treni riaperto.

Di. No.
Di. No.
Il monolite sotto i binari lungo la linea Bergamo-Verdello
Il monolite sotto i binari lungo la linea Bergamo-Verdello
(Foto di bedolis)

È terminata domenica notte la posa dei due «monoliti» ciclopedonali che uniranno due aree da anni tagliate dal passaggio del treno, lungo la circonvallazione tra il Villaggio degli Sposi e via San Bernardino, oggetto dei piani di trasformazione urbana «Parco Ovest 1» e «Parco Ovest 2». I due manufatti sono stati spinti sotto il rilevato ferroviario dove corre la linea Bergamo-Verdello, lavorazioni che sono iniziate venerdì scorso, sfruttando una finestra temporale di stop ai treni stabilito con Rfi.

Come sono stati posati i monoliti

Anche nelle prossime settimane, il treno, all’altezza dei due monoliti, dove sono ancora in corso dei lavori di «finitura», procede a velocità ridotta. Posare le strutture, una lunga 35 metri, l’altra 24, è stata una corsa contro il tempo. «Abbiamo iniziato sabato alle 18 e abbiamo finito domenica alle 18 – racconta Giorgio Ghirardelli responsabile esecutivo di Cospe, impresa di San Paolo d’Argon che ha realizzato l’intervento per Parco Ovest 1 -. Siamo riusciti anche a terminare prima, il cronoprogramma prevedeva la fine della spinta nella notte tra sabato e domenica, noi abbiamo anticipato di circa 10 ore». Per i tecnici è una soddisfazione vedere il monolite infilato sotto la ferrovia: «Pesa 700 tonnellate, lo abbiamo costruito in cantiere, ci abbiamo messo 40 giorni – spiega ancora Ghirardelli, che ha seguito l’intervento insieme al direttore tecnico di cantiere di Cospe Stefano Duina -. Lo abbiamo posato su una platea di “varo” dotata di binari, poi abbiamo realizzato il muro di spinta e tramite dei martinetti idraulici lo abbiamo inserito sotto il rilevato ferroviario. Per facilitare la spinta, nel monolite è stata inserita una lama di acciaio».

I lavori al sottopassaggio del Parco Ovest
I lavori al sottopassaggio del Parco Ovest
(Foto di Sergio Agazzi)

I due sottopassi saranno attivi a fine cantiere

Terminata anche la posa del secondo tunnel ciclopedonale, più a sud, verso la circonvallazione, dove in campo c’è stata l’«impresa Milesi Sergio» (per Ferretti Casa, che sta lavorando sul comparto Parco Ovest 2). I due sottopassi resteranno chiusi al pubblico fino al completamento del parco del Paleoalveo, previsto entro fine 2026 nel perimetro di Parco Ovest 2.

