Monoliti posati per congiungere le due aree del parco Ovest

Come sono stati posati i monoliti

Anche nelle prossime settimane, il treno, all’altezza dei due monoliti, dove sono ancora in corso dei lavori di «finitura», procede a velocità ridotta. Posare le strutture, una lunga 35 metri, l’altra 24, è stata una corsa contro il tempo. «Abbiamo iniziato sabato alle 18 e abbiamo finito domenica alle 18 – racconta Giorgio Ghirardelli responsabile esecutivo di Cospe, impresa di San Paolo d’Argon che ha realizzato l’intervento per Parco Ovest 1 -. Siamo riusciti anche a terminare prima, il cronoprogramma prevedeva la fine della spinta nella notte tra sabato e domenica, noi abbiamo anticipato di circa 10 ore». Per i tecnici è una soddisfazione vedere il monolite infilato sotto la ferrovia: «Pesa 700 tonnellate, lo abbiamo costruito in cantiere, ci abbiamo messo 40 giorni – spiega ancora Ghirardelli, che ha seguito l’intervento insieme al direttore tecnico di cantiere di Cospe Stefano Duina -. Lo abbiamo posato su una platea di “varo” dotata di binari, poi abbiamo realizzato il muro di spinta e tramite dei martinetti idraulici lo abbiamo inserito sotto il rilevato ferroviario. Per facilitare la spinta, nel monolite è stata inserita una lama di acciaio».