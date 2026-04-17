Mozziconi di sigaretta a Bergamo: 24 nuovi contenitori per raccolta e riciclo

Parte in città il progetto per la raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigaretta: saranno installati 24 nuovi contenitori dedicati nei punti più frequentati. L’iniziativa, presentata a Palazzo Frizzoni, è promossa dal Comune nell’ambito del bando regionale «Ri.circo.lo», che ha finanziato l’intervento con 10mila euro.

Come funziona il riciclo dei mozziconi

Il progetto, sviluppato con Re-Cig, introduce una filiera di economia circolare: i mozziconi non saranno più rifiuto indifferenziato, ma trasformati in nuova materia prima. Attraverso selezione, lavaggio e lavorazione, diventano un polimero plastico riutilizzabile per oggetti come bottoni, cerniere, manici di ombrello e posaceneri.

Dove saranno posizionati i nuovi contenitori

I 24 «smoker point», capaci di contenere fino a 1.500 mozziconi, saranno installati da Aprica nelle prossime settimane in aree strategiche: parchi, ingressi di biblioteche, zone centrali, scuole e luoghi ad alta frequentazione, dalla stazione ferroviaria a Borgo Santa Caterina, fino ai quartieri come Celadina, Redona e Malpensata.

Un problema diffuso: miliardi di mozziconi dispersi

L’iniziativa nasce dall’impatto ambientale di questo rifiuto: in Italia si producono ogni anno oltre 61 miliardi di mozziconi e più della metà finisce nell’ambiente. I filtri rilasciano microplastiche e sostanze nocive, con effetti su ecosistemi e salute.

Obiettivo: meno rifiuti e più economia circolare