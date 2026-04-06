Nebbia all’aeroporto di Cagliari, sette voli (uno anche da Orio) dirottati ad Alghero
I RITARDI. Le partenze invece sono state regolari.
Cagliari
Un’improvvisa e fitta nebbia ha causato disagi nella mattinata di Pasquetta, dall’alba, all’aeroporto di Cagliari. Sette voli in arrivo sono stati dirottati verso l’aeroporto di Alghero. Dei primi voli del mattino, è atterrato a Cagliari solo il Ryanair proveniente da Ciampino, alle 9.16, con circa 40 minuti di ritardo.
I voli Ryanair provenienti da Bergamo, Torino, Malpensa, Bologna, Pescara, Pisa e Norimberga, invece, sono stati costretti ad atterrare nello scalo algherese. I passeggeri faranno tutti rientro in mattinata a Cagliari con gli stessi aerei.
Secondo i dati di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto «Mario Mameli», dalle 9.30 la situazione è tornata alla normalità, seppur con notevoli ritardi. Nessun problema, invece, per i voli in partenza. Sono tutti decollati regolarmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA