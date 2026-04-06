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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 06 Aprile 2026

Nebbia all’aeroporto di Cagliari, sette voli (uno anche da Orio) dirottati ad Alghero

I RITARDI. Le partenze invece sono state regolari.

Nebbia all’aeroporto di Cagliari, sette voli (uno anche da Orio) dirottati ad Alghero
L’improvviso banco di nebbia a Cagliari nella mattinata di Pasquetta: sette voli in arrivo dirottati su Alghero
(Foto di Ansa)

Cagliari

Un’improvvisa e fitta nebbia ha causato disagi nella mattinata di Pasquetta, dall’alba, all’aeroporto di Cagliari. Sette voli in arrivo sono stati dirottati verso l’aeroporto di Alghero. Dei primi voli del mattino, è atterrato a Cagliari solo il Ryanair proveniente da Ciampino, alle 9.16, con circa 40 minuti di ritardo.

I voli Ryanair provenienti da Bergamo, Torino, Malpensa, Bologna, Pescara, Pisa e Norimberga, invece, sono stati costretti ad atterrare nello scalo algherese. I passeggeri faranno tutti rientro in mattinata a Cagliari con gli stessi aerei.

Secondo i dati di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto «Mario Mameli», dalle 9.30 la situazione è tornata alla normalità, seppur con notevoli ritardi. Nessun problema, invece, per i voli in partenza. Sono tutti decollati regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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