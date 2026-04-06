Nebbia all’aeroporto di Cagliari, sette voli (uno anche da Orio) dirottati ad Alghero

Un’improvvisa e fitta nebbia ha causato disagi nella mattinata di Pasquetta, dall’alba, all’aeroporto di Cagliari. Sette voli in arrivo sono stati dirottati verso l’aeroporto di Alghero. Dei primi voli del mattino, è atterrato a Cagliari solo il Ryanair proveniente da Ciampino, alle 9.16, con circa 40 minuti di ritardo.