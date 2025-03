Nei negozi e in piazza Matteotti, a Bergamo torna lo Sbarazzo

Le attività commerciali delle principali vie dello shopping, oltre che di Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e Città Alta, per tre giorni consecutivi offriranno ai visitatori sconti straordinari su capi di abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi, prodotti per la cura della persona e della casa e molto altro a prezzi irripetibili.

Domenica 9 marzo, dalle ore 10 alle 19, l’evento si estenderà anche in piazza Matteotti, dove circa 50 gazebo a cielo aperto offriranno prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche. Sarà un’occasione per passeggiare nel cuore della città e lasciarsi sorprendere da proposte esclusive pensate appositamente per lo Sbarazzo.

Undicesima edizione

L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è organizzata dai commercianti dell’associazione BergamoInCentro, con il supporto del Distretto Urbano del Commercio (Duc) e del Comune di Bergamo.

Sbarazzo, la locandina «Lo Sbarazzo di primavera è un appuntamento oramai della tradizione per commercianti e cittadini che possono approfittare delle straordinarie offerte esposte fuori e dentro i negozi e, domenica, anche negli spazi di Piazza Matteotti. Sono particolarmente contento della partecipazione dei negozianti di Borgo Santa Caterina e Borgo Palazzo che dimostrano ancora una volta il loro impegno per la vitalità di un tessuto commerciale cittadino che conferma la sua sostanziale tenuta» ha detto il vicesindaco e assessore al commercio Sergio Gandi. «Lo Sbarazzo di Primavera si conferma un appuntamento imperdibile per i cittadini di Bergamo e per i turisti - sottolinea Nicola Viscardi, manager del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo -. Si tratta di una grande opportunità per i commercianti, che possono dare visibilità ai loro prodotti e incontrare nuovi clienti in un contesto vivace e stimolante».

Mariarosa Acquaroli, presidente Associazione BergamoInCentro, ha sottolineato: «Grazie all’ottimo lavoro di squadra del nostro direttivo, alla risposta convinta dei commercianti e alla partecipazione dei borghi, questa edizione dello Sbarazzo si conferma ancora più ricca, di qualità e sempre più interessante per coloro che verranno a visitare i quasi 100 negozi aderenti e i gazebo in Piazza Matteotti».

Il coinvolgimento delle influencer

«Anche quest’anno abbiamo coinvolto un gruppo di influencer locali che, attraverso i loro canali social, rafforzeranno la comunicazione dell’evento, raggiungendo un pubblico sempre più ampio - aggiunge Sara Valsecchi, vicepresidente di BergamoInCentro -. Lo Sbarazzo si conferma uno degli eventi più seguiti e non mancano visitatori che arrivano anche da fuori Bergamo».

Prevenzione in piazza