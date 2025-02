Non studiano e non lavorano, ecco come reinserire i «Neet»

Sono 19.584 in Bergamasca, secondo i dati di Unioncamere Lombardia sul 2023 (gli ultimi disponibili) solo nella fascia tra i 15 e i 29 anni. E per riattivarli ed orientarli il Comune di Bergamo lancia «Z.E.Neet», il programma realizzato insieme a 16 partner del territorio per il coinvolgimento dei giovani tra i 14 e i 34 anni.

Progetto dedicato ai giovani

Il progetto, finanziato da Anci con un contributo di 200mila euro a fronte di un costo totale di 285mila euro, prevede l’affiancamento dei Neet da parte di un coach - saranno 6 in totale - che li aiuterà a riscoprire passioni e desideri attraverso percorsi e attività stimolanti, come i laboratori realizzati in collaborazione con i partner dell’iniziativa. «La priorità - spiega Marzia Marchesi, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo - è per prima cosa agganciarli e intercettarli».