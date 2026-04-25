Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 25 Aprile 2026

Pappi lascia il Sant’Orsola Pub di Bergamo. «I miei 30 anni dietro il bancone»

LA STORIA. «Ho visto passare tre generazioni di ragazzi», racconta. La sua avventura nel libro «Vita da Sop».

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

Dopo trent’anni dietro al bancone del Sant’Orsola Pub, in centro a Bergamo, Francesco Pappi ha deciso di passare la mano nella gestione. Originario di Cernusco sul Naviglio, Pappi arriva a Bergamo per amore e inizia il suo lavoro nell’attività situata all’inizio di via Sant’Orsola come dipendente. A breve diventa il proprietario del pub, caratteristico per l’arredamento in legno e ottone, che in questi tre decenni ha attirato migliaia di clienti, non solo bergamaschi.

«Qui passate tre generazioni»

Già, perché il Sant’Orsola Pub ha sempre trasmesso le partite di calcio, accompagnate da un vero clima da tifo che ha coinvolto anche le tifoserie straniere, accompagnando con entusiasmo i match di Serie A e delle coppe europee. Luogo di incontro anche dei giovani bergamaschi. «In questi 30 anni ho visto passare tre generazioni di ragazzi, come clienti ma anche dipendenti del locale durante gli studi, che oggi sono diventati anche professionisti, avvocati o notai – racconta con la luce negli occhi, Francesco Pappi –. L’attività ha sempre rappresentato un porto sicuro dove seguire le prime partite trasmesse dalle tv a pagamento: vi ricordate quando c’erano “Tele+” e “Stream”? Sembra passata una vita, ma il locale ha continuato ad avere successo anche con la clientela internazionale, che oggi garantisce un’alta percentuale di frequentatori – prosegue Pappi –. Conservo foto di vere e proprie feste con tifosi stranieri dove scorrevano fiumi di birra in un clima amichevole, come quando sono arrivati i supporter da Manchester o da Glasgow: pur senza biglietto dello stadio hanno seguito la squadra ritrovandosi nel mio pub per seguire la partita di Champions».

Il libro

Dopo il passaggio delle gestione a Leonardo Blasi, Francesco Pappi ha chiamato a raccolta i suoi affezionati clienti per presentare il libro «Vita da Sop» (acronimo di Sant’Orsola Pub, ndr), che riassume 30 anni di storie vissute al pub, tra aneddoti memorabili e tante risate, con l’obiettivo di lasciare un bel ricordo della strada percorsa insieme a migliaia di persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vita quotidiana
Storie, Curiosità
Persone
Francesco Pappi
Leonardo Blasi