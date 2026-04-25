Pappi lascia il Sant’Orsola Pub di Bergamo. «I miei 30 anni dietro il bancone»

Dopo trent’anni dietro al bancone del Sant’Orsola Pub, in centro a Bergamo, Francesco Pappi ha deciso di passare la mano nella gestione. Originario di Cernusco sul Naviglio, Pappi arriva a Bergamo per amore e inizia il suo lavoro nell’attività situata all’inizio di via Sant’Orsola come dipendente. A breve diventa il proprietario del pub, caratteristico per l’arredamento in legno e ottone, che in questi tre decenni ha attirato migliaia di clienti, non solo bergamaschi.

«Qui passate tre generazioni»

Già, perché il Sant’Orsola Pub ha sempre trasmesso le partite di calcio, accompagnate da un vero clima da tifo che ha coinvolto anche le tifoserie straniere, accompagnando con entusiasmo i match di Serie A e delle coppe europee. Luogo di incontro anche dei giovani bergamaschi. «In questi 30 anni ho visto passare tre generazioni di ragazzi, come clienti ma anche dipendenti del locale durante gli studi, che oggi sono diventati anche professionisti, avvocati o notai – racconta con la luce negli occhi, Francesco Pappi –. L’attività ha sempre rappresentato un porto sicuro dove seguire le prime partite trasmesse dalle tv a pagamento: vi ricordate quando c’erano “Tele+” e “Stream”? Sembra passata una vita, ma il locale ha continuato ad avere successo anche con la clientela internazionale, che oggi garantisce un’alta percentuale di frequentatori – prosegue Pappi –. Conservo foto di vere e proprie feste con tifosi stranieri dove scorrevano fiumi di birra in un clima amichevole, come quando sono arrivati i supporter da Manchester o da Glasgow: pur senza biglietto dello stadio hanno seguito la squadra ritrovandosi nel mio pub per seguire la partita di Champions».