Parcheggi intorno allo stadio, cambia il disco orario: massimo due ore di sosta

Da tre a due ore di sosta massima con disco orario in via Ghirardelli e in piazzale Goisis , nell’area di parcheggio davanti alla curva Sud dello stadio di Bergamo . La modifica, annunciata dal Comune lunedì 12 ottobre, entrerà in vigore nei prossimi giorni, con l’aggiornamento della segnaletica verticale.

L’obiettivo è favorire una maggiore rotazione dei posti auto e rispondere alle nuove esigenze del quartiere, dove sono aumentati i servizi rivolti alle famiglie.