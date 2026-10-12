Parcheggi intorno allo stadio, cambia il disco orario: massimo due ore di sosta
VIABILITÀ. La novità entrerà in vigore con la nuova segnaletica. Disco orario dalle 9 alle 19, tutti i giorni. Esclusi dal limite i residenti con pass ZD4 e ZD5.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Da tre a due ore di sosta massima con disco orario in via Ghirardelli e in piazzale Goisis, nell’area di parcheggio davanti alla curva Sud dello stadio di Bergamo. La modifica, annunciata dal Comune lunedì 12 ottobre, entrerà in vigore nei prossimi giorni, con l’aggiornamento della segnaletica verticale.
L’obiettivo è favorire una maggiore rotazione dei posti auto e rispondere alle nuove esigenze del quartiere, dove sono aumentati i servizi rivolti alle famiglie.
Parcheggi in zona stadio, disco orario massimo di due ore
La nuova regolamentazione sarà valida tutti i giorni, dalle 9 alle 19. In questa fascia oraria sarà quindi possibile lasciare l’auto per un massimo di due ore, anziché le tre attualmente consentite. Restano esclusi dal nuovo limite i residenti in possesso di un contrassegno valido per le zone ZD4 o ZD5, che potranno continuare a parcheggiare secondo le condizioni già previste.
Via Ghirardelli e piazzale Goisis, perché cambia la sosta
La decisione è legata soprattutto all’apertura del Polo per l’Infanzia Conca Fiorita, che ospita il nido comunale e una sezione della scuola dell’infanzia statale dell’Istituto comprensivo Camozzi, e alla prossima attivazione del Villaggio di comunità Sacro Cuore.
Due realtà che comportano una maggiore richiesta di parcheggi per soste brevi, in particolare da parte delle famiglie e degli utenti delle strutture. Il provvedimento punta a rendere più facilmente disponibili i posti auto esistenti, senza modificare le agevolazioni per i residenti.
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