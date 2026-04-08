Pasqua, tre trapianti di fegato in 48 ore a Bergamo. Al Papa Giovanni salvate tre vite

Il primo intervento è stato effettuato sabato 4 aprile su un uomo affetto da epatocarcinoma pluritrattato. L’organo, proveniente da un altro ospedale lombardo, è arrivato in città all’alba dopo un prelievo iniziato alle 3 del mattino del Venerdì Santo.

Nuova donazione e tecnica «split» del fegato

Poche ore dopo, intorno alle 22.30 della vigilia di Pasqua, è stata segnalata una seconda donazione. Un’équipe è partita in aereo per il prelievo, rientrando nella notte a Bergamo. Qui è stata avviata la perfusione ipotermica ossigenata, seguita dalla divisione del fegato adulto in due parti con tecnica «split».

Due trapianti in contemporanea: bimba e giovane salvati

La porzione più piccola è stata destinata a una bimba di pochi mesi con atresia delle vie biliari, mentre quella più grande a un giovane con colangite sclerosante primitiva. Le due équipe hanno operato in contemporanea in sale operatorie attigue: gli interventi si sono conclusi con successo alle 21.27 e alle 22.30 della notte di Pasqua.

Un lavoro di squadra con 29 professionisti coinvolti